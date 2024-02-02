Cerita Rachel Vennya Diusir Gara-Gara Bawa Mi Instan di Luxury Villa Bali

JAKARTA - Rachel Vennya meluapkan kekecewaannya karena mendapat perlakuan tak mengenakkan saat menginap di salah satu Luxury Villa di Bali. Janda dua anak ini diusir dari Villa karena kedapatan membawa mie instan dan juga beberapa makanan dari luar.

"Get ready with me karena aku diusir dari Villa. Aku mau cabut dari sini yaampun," kata Rachel seperti dikutip dari Instagram @rachelvennya, Jumat (2/2/2024).

Rachel menceritakan awal mula dirinya booking villa tersebut. Awalnya dia ingin nonton acara musik DWP pada Oktober 2023, namun akhirnya batal karena kedua anaknya, Sabiru dan Chava ada acara di sekolahnya.

"Mau refund tapi nggak bisa. Dan villa ini semalamnya Rp25 juta, aku booking tiga malam. Akhirnya aku reschedule aja, tapi ada charge Rp15 juta, aku mikir yaudah nggak karena pasti ke Bali lagi, jadi aku bayar," katanya.

Sampai di villa mewah tersebut, semuanya masih baik-baik aja, bahkan pegawainya menawari sarapan dengan biaya Rp200 ribu. Namun dia berpikir karena pesan private villa, dia dan teman-temannya pun membeli makanan dari luar untuk nantinya dimasak di villa. Bahkan Rachel ketahuan membawa mie instan dan membuat pemilik luxury villa itu marah.

"Aku beli mie instan, sereal, belanja di supermarket, dan beli beberapa botol minuman. Tapi ternyata ada corkage fee sebesar Rp400 per botol. Aku nggak tau ada rules itu, karena biasanya nggak apa-apa karena pesennya private villa," katanya.

Rupanya pemilik villa itu membedakan area bar dan dapur yang ada di villa itu bukan bagian dari fasilitas. Bahkan menurut cerita Rachel setiap alat masak yang ada di area dapur itu berbayar bila ingin dipakai.

"Ini living area setau aku. Kalau mau ada rules harusnya kasih tau di awal biar kita nggak merasa ini semacam keanehan yang aneh," katanya.

