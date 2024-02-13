Reza Rahadian Beri Pesan soal Pendalaman Karakter saat Muncul di X Factor Indonesia Season 4

JAKARTA - Reza Rahadian mendadak muncul di panggung X Factor Indonesia Season 4, Senin, 12 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Reza tidak hanya sekedar menyapa para juri dan penonton, tetapi juga menghibur dengan menunjukkan bakat aktingnya untuk menjawab tantangan dari Maia Estianty.

Reza Rahadian langsung ditodong untuk beradu akting dengan para juri lainnya lantaran selama ini chemistrynya bersama salah satu juri, BCL selalu berhasil menuai pujian. Kali ini, Reza Rahadian beradu akting dengan para juri lainnya dengan skenario dadakan hingga mengundang tawa penonton.

Dalam kesempatan itu pula, Reza Rahadian menyampaikan pesan khusus untuk para peserta berdasarkan pengalamannya belasan tahun menjadi seorang aktor. Reza memahami betul bahwa aktor dan penyanyi memiliki cara berbeda untuk mendalami karakternya ketika melakoni sebuah adegan dan ketika bernyanyi.

Namun, Reza memberikan pandangannya soal cara untuk menjiwai lagu yang ingin dibawakan sebagaimana dirinya menjiwai karakter yang harus diperankan.

"Mungkin kalau penyanyi agak berbeda kali ya. Mereka kan personanya diri mereka sendiri," ujar Reza Rahadian.

Reza Rahadian beri pesan soal pendalaman karakter di X Factor Indonesia season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)



