Polisi Pastikan YA Tak Punya Sertifikat Sebagai Pelatih Renang Anak

Polisi pastikan YA tidak punya sertifikat sebagai pelatih renang anak (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Tersangka kematian anak Tamara Tyasmara, YA, dipastikan tidak memiliki sertifikat sebagai pelatih renang anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Wira Satya Triputra.

YA disebut hanya berdalih melakukan latihan pernapasan kepada korban dengan metode menyelam.

"Saat diperiksa, alasannya tersangka mengaku tengah melakukan latihan pernapasan, dengan menyelam-nyelaman, nanti itu akan kita cocokan dengan CCTV," ujar Kombes Pol Wira Satya dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin, 12 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, polisi juga menampilkan YA mengenakan baju tahanan dengan tangan diborgol.

YA hanya menundukkan kepalanya ketika dihadirkan ke hadapan awak media. Tak ada pernyataan apapun dari pria yang diduga kekasih Tamara ini usai ditetapkan sebagai tersangka kematian Dante.