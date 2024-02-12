Raffi Ahmad Benarkan Tersangka Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara Temannya

JAKARTA - Raffi Ahmad mengaku mengenal dekat dengan tersangka kasus kematian anak selebgram Tamara Tyasmara yang berinisial YA.

Kendati demikian, Raffi menegaskan jika YA tak memiliki urusan bisnis apapun dengannya.

"Ya itu cuma temen motoran aja," kata Raffi Ahmad di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

"Nggak ada (urusan lain), kalau bisnis nggak ada," sambungnya.

Sebagai teman, suami Nagita Slavina itu mengaku cukup terkejut atas keterlibatan YA di kasus kematian bocah 6 tahun itu.

Apalagi, ayah Rafathar Malik Ahmad ini juga sempat mengikuti perkembangan kasus itu dari pemberitaan yang ada.

"Ya saya juga ikutin beritanya, kaget juga karena beritanya viral banget, ucapnya.

