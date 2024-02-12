Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Benarkan Tersangka Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara Temannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |17:41 WIB
Raffi Ahmad Benarkan Tersangka Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara Temannya
Raffi Ahmad kenal dengan tersangka pembunuhan anak Tamara Tyasmara (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad mengaku mengenal dekat dengan tersangka kasus kematian anak selebgram Tamara Tyasmara yang berinisial YA.

Kendati demikian, Raffi menegaskan jika YA tak memiliki urusan bisnis apapun dengannya.

"Ya itu cuma temen motoran aja," kata Raffi Ahmad di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Raffi Ahmad Benarkan Tersangka Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara Temannya

"Nggak ada (urusan lain), kalau bisnis nggak ada," sambungnya.

Sebagai teman, suami Nagita Slavina itu mengaku cukup terkejut atas keterlibatan YA di kasus kematian bocah 6 tahun itu.

Apalagi, ayah Rafathar Malik Ahmad ini juga sempat mengikuti perkembangan kasus itu dari pemberitaan yang ada.

"Ya saya juga ikutin beritanya, kaget juga karena beritanya viral banget, ucapnya.

