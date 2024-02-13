Jefri Nichol Jadi Berandalan di Film Ali Topan, Sesuai Karakter Asli?

JAKARTA - Jefri Nichol akan kembali hadir dengan karakter berandalan yang suka memberontak lewat film Ali Topan. Dalam terbaru karya sutradara Sidharta Tata itu , Jefri Nichol akan tampil seperti begundal, preman, berandalan, tapi sebenarnya berasal dari kalangan cerdas dan elit.

Meski terlihat seperti berandalan yang kerap menantang maut di jalanan, hobi berkelahi dan cari mati, Ali Topan yang digambarkan sebagai karakter yang dekat dengan dunia kesenian, musik, dan berjiwa aktivis.

Jefri Nichol pun merasa salut dengan sosok Ali Topan yang jadi berandalan bukan hanya ingin menciptakan keonaran dan huru-hara semata melainkan sosok pemberontak demi membela kebenaran dan kebebasan dalam hidupnya. Dia bahkan digambarkan sebagai sosok yang mampu bersinergi dengan rekan-rekannya untuk berkarya sesuai keinginan bersama.

Terlebih sifat Ali Topan yang merakyat meski berasal dari kalangan elit, dan memiliki pendirian kuat menjadikan Nichol jatuh cinta pada perannya kali ini. Meski kerap mendapat peran sebagai sosok berandalan, Jefri Nichol baru merasakan peran sebagai sosok dengan daya juang tinggi dan memiliki prinsip yang kuat.

"Yang berbeda apa yang diperjuangin Topan sama anak anak ini, kebebasan berekspresi, spirit, prinsip, itu sih," ujar Jefri Nichol saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Jefri Nichol bahkan menyebut bahwa sang sutradara sendiri yang melihat sosok Ali Topan ada dalam dirinya. Seolah tak ada pilihan lain yang dirasa mampu menghidupkan Ali Topan selain Jefri Nichol. Dia sendiri mengaku bahwa sifat Ali Topan yang kerap memberontak tetapi dengan alasan kuat, bukan asal bikin onar memang mirip dirinya.

"Bukan kenapa tertarik kali ya. Tapi mas Tata (sutradara) bilang gak ada yang bisa meranin karakter ini selain aku. Apa yang aku tampilin udah ada presentasi aku sebagai Ali Topan," pungkasnya.

Film Ali Topan menjadi karya adaptasi dari novel “Ali Topan” karya Teguh Esha. Diproduksi oleh Visinema Pictures, film ini juga merupakan remake dari tahun 1977 dengan judul yang sama.

Film ini berfokus pada Ali Topan, sosok pemuda pintar yang berpenampilan berandal dengan motornya dan selalu melanglang buana di jalanan.

Perjalanan mempertemukannya dengan Anna, gadis berparas rupawan yang selalu dikekang hidupnya oleh orangtuanya. Ali Topan yang menyukai tantangan dan rebel itu justru memikat hati Anna Karenina (Lutesha).