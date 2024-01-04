Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jefri Nichol Tampil sebagai Berandalan di Film Ali Topan, Tayang 14 Februari 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:12 WIB
Jefri Nichol Tampil sebagai Berandalan di Film <i>Ali Topan</i>, Tayang 14 Februari 2024
Jefri Nichol tampil sebagai berandalan di film 'Ali Topan' (Foto: Instagram @jefrinichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol kembali akan memerankan tokoh cowok berandalan yang baik hati di film Ali Topan. Dalam official teaser yang telah dirilis, Jefri Nichol terlihat seperti preman dan berandalan yang macho, namun ia berasal dari kalangan elit yang cerdas.

Teaser itu pun memperlihatkan perjalanan penuh petualangan dari karakter utama Ali Topan (Jefri Nichol). Meski terlihat seperti berandalan yang kerap menantang maut di jalanan, hobi berkelahi dan cari mati, Ali Topan yang digambarkan sebagai karakter yang dekat dengan dunia kesenian, musik, dan berjiwa aktivis.

Ali Topan yang menyukai tantangan dan rebel itu justru memikat hati Anna Karenina (Lutesha). Di official teaser juga tersaji momen pertemuan pertama dari Ali Topan dan Anna yang akan berlanjut ke kisah romantis keduanya.

Selain itu, penampilan kocak Onadio Leonardo yang berperan sebagai Dirga di bagian penutup video teaser turut mencuri perhatian dan menambah keseruan perjalanan seorang Ali Topan.

Ali Topan (YouTube)

Jefri Nichol tampil sebagai berandalan di film 'Ali Topan' (Foto: YouTube)


Jefri Nichol pun mendapat pelajaran berharga dari karakter yang dihidupkannya itu. Ali Topan jadi berandalan bukan hanya ingin menciptakan keonaran dan huru-hara semata melainkan ada alasan khusus yang menjadikan Nichol kagum kepadanya. Terlebih sifat Ali Topan yang merakyat meski berasal dari kalangan elit, menjadikan Nichol jatuh cinta pada perannya kali ini.

"Aku jadi bisa belajar dari karakter Ali Topan. Walaupun dia datang dari kalangan kelas atas ya, tapi dia milih untuk lebih turun, merakyat. Terus meskipun dia rebel tapi dia punya alasan, aku suka banget,” ungkap Jefri Nichol.

Film Ali Topan menjadi karya adaptasi dari novel “Ali Topan” karya Teguh Esha. Diproduksi oleh Visinema Pictures, film ini juga merupakan remake dari tahun 1977 dengan judul yang sama dan akan dibintangi Ari Sihasale, Onadio Leonardo, Reza Hilman, Omara Esteghlal, Bebeto Leutualy, Anya Zen hingga Axel Matthew Thomas.

Film ini berfokus pada Ali Topan, sosok pemuda pintar yang berpenampilan berandal dengan motornya dan selalu melanglang buana di jalanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145899/jefri_nichol-RABm_large.jpg
Jefri Nichol Keget Bisa Bucin ke Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145814/jefri_nichol-pj2S_large.jpg
 Jefri Nichol Akui Manfaatkan Privilege sebagai Artis untuk Dekati Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3131105/jefri_nichol_dan_ameera_khan-7Xw0_large.jpeg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128455/jefri_nichol_dan_ameera_khan-dx3W_large.jpg
Ameera Khan Hapus Semua Foto Jefri Nichol dari Instagram, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113847/jefri_nichol-dClk_large.jpg
Mesra Banget, Jefri Nichol Pangku Ameera Khan di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3079982/jefri_nichol-MmX8_large.jpg
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement