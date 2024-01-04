Jefri Nichol Tampil sebagai Berandalan di Film Ali Topan, Tayang 14 Februari 2024

JAKARTA - Jefri Nichol kembali akan memerankan tokoh cowok berandalan yang baik hati di film Ali Topan. Dalam official teaser yang telah dirilis, Jefri Nichol terlihat seperti preman dan berandalan yang macho, namun ia berasal dari kalangan elit yang cerdas.

Teaser itu pun memperlihatkan perjalanan penuh petualangan dari karakter utama Ali Topan (Jefri Nichol). Meski terlihat seperti berandalan yang kerap menantang maut di jalanan, hobi berkelahi dan cari mati, Ali Topan yang digambarkan sebagai karakter yang dekat dengan dunia kesenian, musik, dan berjiwa aktivis.

Ali Topan yang menyukai tantangan dan rebel itu justru memikat hati Anna Karenina (Lutesha). Di official teaser juga tersaji momen pertemuan pertama dari Ali Topan dan Anna yang akan berlanjut ke kisah romantis keduanya.

Selain itu, penampilan kocak Onadio Leonardo yang berperan sebagai Dirga di bagian penutup video teaser turut mencuri perhatian dan menambah keseruan perjalanan seorang Ali Topan.

Jefri Nichol tampil sebagai berandalan di film 'Ali Topan' (Foto: YouTube)





Jefri Nichol pun mendapat pelajaran berharga dari karakter yang dihidupkannya itu. Ali Topan jadi berandalan bukan hanya ingin menciptakan keonaran dan huru-hara semata melainkan ada alasan khusus yang menjadikan Nichol kagum kepadanya. Terlebih sifat Ali Topan yang merakyat meski berasal dari kalangan elit, menjadikan Nichol jatuh cinta pada perannya kali ini.

"Aku jadi bisa belajar dari karakter Ali Topan. Walaupun dia datang dari kalangan kelas atas ya, tapi dia milih untuk lebih turun, merakyat. Terus meskipun dia rebel tapi dia punya alasan, aku suka banget,” ungkap Jefri Nichol.

Film Ali Topan menjadi karya adaptasi dari novel “Ali Topan” karya Teguh Esha. Diproduksi oleh Visinema Pictures, film ini juga merupakan remake dari tahun 1977 dengan judul yang sama dan akan dibintangi Ari Sihasale, Onadio Leonardo, Reza Hilman, Omara Esteghlal, Bebeto Leutualy, Anya Zen hingga Axel Matthew Thomas.

Film ini berfokus pada Ali Topan, sosok pemuda pintar yang berpenampilan berandal dengan motornya dan selalu melanglang buana di jalanan.