5 Artis Indonesia yang Sudah Nyoblos di Luar Negeri

JAKARTA - Pesta demokrasi tahun 2024 sudah di depan mata. Pencoblosan serentak di Indonesia akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari besok. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, mereka telah melakukan pemungutan suara atau nyoblos sejak Sabtu, 10 Februari lalu.

Proses pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal, atau disebut early voting, dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 di dalam negeri. Meskipun begitu, proses penghitungan dan rekapitulasi suara tetap dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di setiap negara telah mengumumkan kota-kota tempat dilaksanakannya pemungutan suara bagi WNI di luar negeri. Menurut Peraturan KPU, WNI di luar negeri hanya dapat memberikan suara untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR dapil Jakarta II. Hal ini berlaku untuk WNI yang berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri yang kantor pusatnya berada di Jakarta Pusat atau termasuk dalam wilayah Dapil II Jakarta.

Sejumlah artis yang berada di luar negeri diketahui telah melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2024. Bahkan momen pencoblosan tersebut sempat dibagikan dalam akun media sosial mereka.

Berikut 5 artis Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri dan telah menggunakan hak suara mereka:

1. Ivan Gunawan

Ivan Gunawan membagikan foto dirinya sudah mencoblos dengan memamerkan jari kelingkingnya yang sudah dicelup tinta ungu. Ivan melakukan pencoblosan di Paris, Prancis.

Presenter sekaligus desainer tersebut mengikuti pemilu di luar negeri lantaran sedang ada urusan bisnis.

2. Cinta Laura

Aktris blasteran, Cinta Laura telah menggunakan hak suaranya dengan melakukan pemilihan di New York, Amerika Serikat. Hal tersebut dibagikan melalui postingan Instagramnya @claurakiehl.

“NYOBLOS di New York. Let’s go, Indonesia!,” tulisnya.

3. Natasha Wilona

Selain Cinta Laura, Natasha Wilona juga melakukan pencoblosan di New York, Amerika Serikat. Natasha berada di Amerika sejak Desember 2023 lalu. Ia juga membagikan hal tersebut melalui Instagramnya, @natashawilona12.