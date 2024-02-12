Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap, Keluarga Ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah sebagai Upaya Rujuk

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:14 WIB
Terungkap, Keluarga Ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah sebagai Upaya Rujuk
Ria Ricis gugat cerai Teuku Ryan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Ria Ricis sangat mengupayakan rumah tangganya dengan Teuku Ryan agar bisa diselamatkan.

Sampai-sampai kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi mengajak mereka untuk umrah bareng sebagai upaya untuk rujuk atau mediasi di luar persiapan.

 BACA JUGA:

Terungkap, Keluarga Ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah Sebagai Upaya Rujuk

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Armidi.

"Bisa dibilang begitu karena mungkin bersama-samanya baik keluarga Ryan maupun keluarga RY (Ria Ricis) ke tanah suci bisa menemukan satu solusi," ungkap Dedi Armidi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Namun tampaknya usaha tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan. Sebab sepulang umrah Ria Ricis justru resmi mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2024.

"Tapi walahualam sekembalinya dari sana kita juga, saya juga ikut prihatin karena saya pikir pasangan ini sangat berjodoh, sangat cocok," kata Dedi menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
