Teuku Ryan Bakal Hadir di Sidang Perdana Perceraian dengan Ria Ricis

Teuku Ryan bakal hadir di sidang perceraian dengan Ria Ricis (Foto: IG Teuku Ryan)

JAKARTA - Sidang cerai perdana Ria Ricis dan Teuku Ryan dijadwalkan akan digelar pada Senin (19/2/2024) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Teuku Ryan dipastikan bakal hadir dalam persidangan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Dedi Armidi.

"Saya pastikan Ryan dateng karena sebagai orang tergugat sebenernya kita masif," kata Dedi Armidi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Dengan datangnya Teuku Ryan ke persidangan, Dedi menyebut itu sebagai bentuk dari upayanya untuk berdamai dengan Ria Ricis.

"Karena pihak sebelah lah yang wajib dateng tapi kita untuk momen mendamaikan dan momen penting mengharapkan Ryan dateng sidang awal," ungkap Dedi Armidi.

Nantinya, Teuku Ryan hanya akan ditemani oleh kuasa hukumnya tidak dengan keluarganya.

"Enggak, cukup sama saya kuasa hukum," tutur Dedi Armidi.

