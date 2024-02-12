Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Inara Rusli Rayakan Imlek meski Seorang Muslim

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:15 WIB
Alasan Inara Rusli Rayakan Imlek meski Seorang Muslim
Alasan Inara Rusli rayakan Imlek meski seorang muslim. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli turut merayakan Imlek meski seorang muslim. Momen sukacita saat berkumpul bersama keluarga besar bahkan dibagikannya lewat Instagram, pada 11 Februari 2024. 

“Sempat sedih karena Sincia tahun ini keluarga mencar-mencar karena takut macet. Siapa yang senasib?? Sebagai anak bontot dan salah satu sepupu termuda jadi kita yang keliling,” katanya dalam unggahan tersebut. 

Postingan Inara tersebut menuai pro dan kontra di antara warganet. “Intinya, kalau bukan tradisi umat muslim, kita sebagai umat Islam, tidak boleh merayakan. Koreksi kalau saya salah,” kata akun @adin_sikumbang di kolom komentar. 

Aku @zarraino pun memberikan pembelaan dengan menuliskan, “Yang penting kan kita yang muslim tidak ikut ke klenteng atau vihara untuk sembahyang. Kita hanya mengikuti tradisi Tionghoa seperti kumpul keluarga dan berbagi angpao.” 

Dalam unggahan berbeda, Inara pun menengahi dan menjelaskan, alasannya ikut merayakan Imlek bersama keluarga besarnya. 

“Kalau ada yang masih bingung kok aku ikut merayakan Imlek, kenalin ini papiku, Yus Rusli alias Lie Yung Liong. Beliau lahir di tahun Naga Air (1952) dan meninggal di tahun 2012 ketika usiaku 18 tahun,” ujarnya. 

Inara menyebut, ayahnya begitu protektif hingga tak mengizinkannya menyetir mobil dan motor sendiri. Alasan itu pula yang membuat dia baru bisa menyetir di usia 30 tahun. Sang ayah juga tak mengizinkannya bepergian sendiri. 

Halaman:
1 2
