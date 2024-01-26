Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Berhasil Membeli Rumah untuk Anak-Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:00 WIB
Inara Rusli Berhasil Membeli Rumah untuk Anak-Anak
Inara Rusli berhasil beli rumah untuk anak-anak (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Inara Rusli berhasil membeli rumah dari hasil kerja kerasnya, usai memutuskan untuk bercerai dari Virgoun. Rumah di kawasan Gunung Sindur, Bogor, yang dibelinya tersebut, diketahui sudah mulai bisa ditempati lantaran sudah dilengkapi dengan furniture.

Bukan tanpa sebab, Inara memilih untuk membeli rumah. Pasalnya ia ingin jika hasil kerja kerasnya bisa terlihat.

"Iya dong harus ada kelihatan hasilnya (dengan membeli rumah baru). Nanti kalau enggak kelihatan, dikira hoaks," ujar Inara Rusli.

"Sudah full furnished, jadi tinggal bawa baju aja," sambungnya.

Inara Rusli

Inara Rusli berhasil beli rumah untuk anak-anak (Foto: Selvianus/MPI)


Sementara itu, Inara sendiri mengaku membeli hunian di lokasi tersebut lantaran akan membuka bisnis baru yang tak jauh dari rumah barunya. Bahkan, menurutnya, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan anak-anaknya lantaran lokasi yang cukup strategis.

Telusuri berita celebrity lainnya
