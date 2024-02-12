Habib Jafar Blakblakan Pilih Istri Ketimbang Orang Tua, Alasannya Tak Disangka

JAKARTA - Dai kondang Husein Jafar Al Hadar atau yang akrab disapa Habib Jafar menjelaskan soal keutamaan istri bagi para suami. Pria keturunan Arab itu menilai jika suami harus senantiasa memilih istrinya ketimbang orang tua.

"Kalau memang harus memilih antara orang tua dan istri, Islam mengajarkan untuk memilih istri," kata Habib Jafar dikutip Okezone dari akun Instagram @lambegosiip," Senin (12/2/2024).

Kendati demikian, Habib Jafar menjelaskan bakti kepada orang tua juga tak kalah penting bagi pria yang telah menikah.

Para lelaki, kata Habib Jafar, harus bisa menjalani tugasnya sebagai suami sekaligus anak dari orang tuanya dengan cara yang ideal.

"Tetapi jangan sampai orang tua tahu atau sakit hati. Elo rahasiakan (kalau kita memilih istri) jangan malah elo umbar-umbar ke orang tua, karena itu bentuk bakti elo kepada orang tua," jelasnya.