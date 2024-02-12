Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Tantri Kotak Sering Lihat Pocong hingga Kuntilanak Sejak Masih Kecil

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |12:15 WIB
Cerita Tantri Kotak Sering Lihat Pocong hingga Kuntilanak Sejak Masih Kecil
Cerita Tantri Kotak bisa lihat pocong dan kuntilanak (Foto: IG Tantri)
A
A
A

JAKARTA - Tantri Syalindri Ichlasari alias Tantri Kotak mengaku bisa melihat makhluk gaib. Hal tersebut sudah dialami sejak dirinya masih kecil.

Tantri menceritakan kisah tersebut melalui Instagram Story. Istri penyanyi Hatna Danarda tersebut mengaku sering melihat pocong hingga mbak kunti alias kuntilanak di sekitarnya.

Cerita Tantri Kotak Sering Lihat Pocong hingga Kuntilanak Sejak Masih Kecil

"Saya pernah lihat pocong dan mbak kunti,, itu bukan sebuah kebanggaan, karena dulu saya justru takut buat cerita 'aku ini kenapa?' Kata diriku waktu muda," ujar Tantri Kotak dikutip Okezone, Senin (12/2/2024).

Pelantun Pelan-Pelan Saja ini tak pernah menceritakan pengalaman mistis tersebut ke orang lain. Dia memilih untuk memendam penglihatan gaibnya sendiri.

"Sampai akhirnya sedikit paham sesuatu yang terjadi memang harus terjadi banyak hal gaib yang tidak harus ke klenik. Bahkan percaya gaib adalah tanda keimanan," lanjutnya.

