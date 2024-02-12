Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Akhirnya Pajang Foto Wajah Calon Suami di Instagram

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:25 WIB
Ayu Ting Ting Akhirnya Pajang Foto Wajah Calon Suami di Instagram
Ayu Ting Ting akhirnya pajang foto calon suami di Instagram (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting akhirnya memajang foto calon suami di akun Instagram pribadinya. Setelah memilih tertutup soal momen lamarannya, kini pelantun Geboy Mujaer itu pun akhirnya mulai terbuka.

Sebagaimana yang kita ketahui, selama ini pedangdut asal Depok itu selalu tertutup tentang hubungan asmaranya. Kemudian, dirinya tiba-tiba saja menggelar acara lamaran secara tertutup beberapa waktu lalu.

Ketika momen lamaran Ayu Ting Ting dan calon suami, Muhammad Fardhana bocor ke publik, hal tersebut langsung menghebohkan masyarakat Indonesia. Namun, Ayu tidak kunjung mengunggah momen lamarannya. Dirinya terlihat masih terus menutup rapat kisah cintanya dengan Fardhans dari sorotan publik.

Namun, pada Minggu, 11 Februari kemarin, Ayu Ting Ting akhirnya memamerkan momen lamarannya dengan Fardhana secara terang-terangan.

Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting akhirnya pajang foto calon suami di Instagram (Foto: Instagram @ayutingting92)


Lewat Instagram @ayutingting92, Ayu terlihat mengunggah beberapa foto saat lamaran. Dalam foto tersebut, Ayu terlihat mengenakan baju kurung dan rok berwarna putih.

Sementara itu, Fardhana terlihat mengenakan baju dan celana lengan panjang warna putih. Dirinya terlihat menambahkan sarung pendek yang dilipat pada bagian pinggang.

Di foto bagian pertama, memperlihatkan Ayu sedang menggandeng tangan Fardhana dan menyandarkan kepalanya pada bahu calon suaminya itu. Kemudian, foto kedua terlihat Ayu dan Fardhana foto bersama Bilqis. Foto ketiga memperlihatkan wajah bahagia Ayu dan Fardhana ketika berhadapan. Terakhir, Ayu dan Fardhana terlihat bergandengan tangan.

“Bismillah,” tulis Ayu Ting Ting dalam kolom keterangan foto.

Unggahan Instagram tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa untuk Ayu dan Fardhana dari rekan artis dan netizen.

“Selamat ya @ayutingting92 ... semoga sampai maut memisahkan dan bisa membahagiakan anakmu dan kamu...Aamiin,” tulis Maia Estianty dalam kolom komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
