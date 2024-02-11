Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Segera Dinikahi Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting: Bismillah

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:30 WIB
Ayu Ting Ting bahagia segera dinikahi Muhammad Fardhana
Ayu Ting Ting bahagia segera dinikahi Muhammad Fardhana (Foto: IG Ayu)
JAKARTA - Potret resmi momen tunangan dengan Lettu TNI Muhammad Fardhana akhirnya diunggah langsung oleh Ayu Ting Ting ke di akun Instagram pribadinya @ayutingting92.

Sebelumnya, potret pertunangan Ayu pertama kali diunggah oleh akun instagram ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum yang langsung menghebohkan publik.

Segera Dinikahi Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting: Bismillah

Dalam empat foto yang dibagikan, Ayu dan Dana yang tampil dalam balutan pakaian serba putih terus memamerkan senyum semringah. Salah satu foto juga memperlihatkan momen hangat bak keluarga kecil yang bahagia bersama putri Ayu, Bilqis.

Tak banyak kata yang dituliskan Ayu dalam keterangan unggahannya. Ayu Ting Ting hanya menuliskan lafaz basmalah yang biasa digunakan sebagai doa ketika ingin memulai sesuatu. Ucapan ini seolah menandakan langkah awal dirinya bersama Muhammad Fardhana untuk memulai niat yang baik untuk segera menikah.

Raut wajah bahagia dengan tatapan penuh cinta, saling bergandengan tangan rasanya lebih dari cukup untuk menggambarkan perasaan keduanya, melebihi kata-kata manis apapun.

"Bismillah," tulis Ayu Ting Ting dikutip dari unggahan Instagramnya @ayutingting92, Minggu (11/2/2024).

Sementara di sisi lain sang calon suami mengunggah potret keduanya yang memamerkan cincin pertunangan mereka yang telah tersemat di jari manis masing-masing. Lagi-lagi, raut wajah bahagia dengan senyum merekah terus saja ditampilkan oleh pasangan ini.

Halaman:
1 2
