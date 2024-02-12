Kisah Sukses Penjual Mukena Raih Penghargaan Shopee Super Awards 2023

JAKARTA-Shopee Super Awards 2023 kembali diselenggarakan Shopee, acara ini merupakan ajang penghargaan kepada pihak dan figur yang telah berkontribusi bagi perkembangan ekonomi digital bersama teknologi Shopee dalam satu tahun terakhir, termasuk UMKM lokal.

UMKM lokal dianggap memiliki peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. Maka dari itu tidak heran, sejumlah kategori di Shopee Super Awards 2023 ditujukan khusus untuk para pelaku UMKM yang telah memberikan dampak positif melalui ekosistem e-commerce Indonesia.

Salah satu UMKM yang sukses menyabet penghargaan di Shopee Super Awards 2023 ini adalah Triana Saptiaji, pemilik UMKM Azella Collections. Triana berhasil menyabet penghargaan di kategori Super Livestreamer UMKM, berkat ketekunannya menggunakan fitur live streaming dan sukses menjual ribuan produk dalam satu hari.

Triana pun berbagi kisah kepada awak media mengenai perjalanannya merintis bisnis mukena onlinenya. Awalnya, pria 43 tahun ini memiliki bisnis konveksi, namun perputaran modalnya dirasa cukup lama karena banyak dari para pelanggannya yang membayar dalam tempo yang cukup lama.

Christin Djuarto, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Memberikan Penghargaan Kategori Super Livestreamer UMKM kepada Triana Saptiaji, Pemilik Azella Collections di Shopee