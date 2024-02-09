Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Shopee Mall Tawarkan Banyak Keuntungan di Awal Tahun, Bukan Cuma Produk Ori Lho!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:40 WIB
Shopee Mall Tawarkan Banyak Keuntungan di Awal Tahun, Bukan Cuma Produk Ori Lho!
Ilustrasi belanja online. (Foto: dok freepik/jcomp)
JAKARTA - Belanja online kini menjdi pilihan belanja yang menyenangkan bagi para konsumen. Mulai dari berbagai ragam pilihan produk, variasi kategori yang ditawarkan hingga pilihan metode pembayaran yang dapat digunakan, mempengaruhi bagaimana konsumen mendapatkan fleksibilitas saat berbelanja.

Memasuki bulan kedua pada 2024, Shopee kembali menghadirkan kampanye menarik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi seluruh pengguna.

Saat ini semakin banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbelanja berbagai produk di Shopee Mall, dimana pengguna dapat menikmati pilihan Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0%.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia mengatakan, “Kami senang sekali dapat melihat bagaimana Shopee Mall telah memenuhi kebutuhan dan membawa dampak positif terhadap pengguna baik pembeli maupun penjual."

"Fitur ini hadir di tengah bergesernya perilaku masyarakat yang mulai memanfaatkan platform online untuk berbelanja, dimana Shopee Mall menjadi salah satu upaya yang dihadirkan Shopee untuk menjawab permintaan pengguna terhadap ragam varian produk dengan kualitas yang terjamin, serta pengalaman belanja online yang lebih premium," ujarnya.

Ia menyebut, setelah sukses menemani pengguna dengan berbagai program inovatif dan keseruan yang dinikmati melalui Shopee Mall khususnya setiap kampanye 10.10 Brands Festival, kali ini Shopee Mall menghadirkan kampanye Shopee Mall Bayar Nanti, Bunga 0% yang dapat dimanfaatkan hingga 29 Februari.

"Kami berharap kampanye ini dapat memberikan fleksibilitas, keuntungan serta pengalaman belanja yang berbeda bagi pengguna,” katanya.

Sejak hadir di tengah masyarakat, Shopee Mall telah menemani dan memberikan dampak yang berbeda bagi pembeli maupun penjual. Bagi para pembeli, fitur ini banyak menarik perhatian melalui akses mudah terhadap produk-produk dari mitra brand favorit dan rasa aman yang ditawarkan khususnya dengan pilihan produk yang bergaransi 100% original.

Sedangkan di sisi lainnya, bagi mitra brand dan brand lokal yang hingga saat ini terus beradaptasi dengan perkembangan tren belanja online, fitur Shopee Mall kerap dimanfaatkan sebagai wadah kolaborasi untuk semakin memperkuat penjualan dan memperluas jangkauan produknya pada ranah digital.

 

