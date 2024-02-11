Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Urusi Rumah Tangga Ria Ricis, Zeda Salim Tak Terima Disebut Pansos

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:30 WIB
Urusi Rumah Tangga Ria Ricis, Zeda Salim Tak Terima Disebut Pansos
Ria Ricis dan Zeda Salim (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Zeda Salim belakangan muncul di tengah keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Ia seolah-olah jadi juru bicara Ria Ricis membahas masalah rumah tangganya bersama Teuku Ryan.

Tak heran netizen pun merasa bahwa Zeda Salim sengaja sedang pansos. Namun Zeda Salim tidak terima dengan tudingan tersebut.

Urusi Rumah Tangga Ria Ricis, Zeda Salim Tak Terima Disebut Pansos

Menurutnya, ia sudah lama mengenal sosok Ria Ricis, terlebih saat memberikan pernyataan ia sudah diberikan izin oleh YouTuber 28 tahun itu.

"Kalau pansos itu kan tidak kenal tapi sok ikut komentar, sok tahu dan nggak izin. Saya kan sudah dapat izin dari yang bersangkutan untuk bicara,” ujar Zeda Salim di program Pagi Pagi Ambyar belum lama ini.

Jika ingin pansos, Zeda Salim bisa saja membongkar permasalahan rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan. Namun hal itu tidak dilakukan karena ia benar-benar tulus mendukung adik Oki Setiana Dewi tersebut.

“Kalau mau pansos, saya kan tahu dari dulu masalahnya. Kenapa baru sekarang saya bicara? Saya tahu dari akar-akarnya kok masalahnya,” ungkap Zeda Salim.

Alih-alih pansos, Zeda Salim justru berdalih ingin membungkam netizen yang sok tahu dan melontarkan komentar negatif soal Ria Ricis yang menggugat cerai Teuku Ryan.

“Setiap berbicara, yang saya tonjolkan sifat baiknya Ricis. Saya ingin membungkam masyarakat yang suka menghujat dia dan menjelek-jelekan dia” jelas Zeda Salim.

