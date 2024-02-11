Angger Dimas Ajak Masyarakat Gaungkan Stop Child Abuse Usai Putranya Diduga Sengaja Ditenggelamkan

JAKARTA - Angger Dimas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya berjuang demi keadilan untuk Dante, di tengah hebohnya kasus kematian sang putra. Termasuk kepada kepolisian yang masih terus bergerak mendalami kasus ini.

Sebagai ayah, Angger Dimas merasa terbantu atas segala dukungan yang telah diberikan hingga akhirnya polisi menetapkan YA, kekasih ibunda Dante, Tamara Tyasmara sebagai tersangka atas kematian Dante.

Dia pun merasa lega lantaran pihak kepolisian karena sudah menangkap tersangka yang diduga bertanggung jawab atas kematian Dante.

Angger Dimas menuliskan pesan itu melalui kolom komentar unggahannya yang menuliskan pesan #JusticeforDante.

Angger Dimas ajak masyarakat gaungkan 'Stop Child Abuse' (Foto: Instagram/anggerdimas)





"Terima kasih teman teman yang telah membantu secara moril, langsung dan tidak langsung - our objective sudah di tersangkakan," ujar Angger Dimas dikutip dari komentar di unggahan Instagram pribadinya @anggerdimas, Minggu (11/2/2024).