Angger Dimas Sebut Putranya Bercita-Cita Jadi Musisi

JAKARTA - Angger Dimas mengatakan bahwa putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo memiliki cita-cita untuk menjadi seorang musisi. Sayangnya, cita-cita bocah 6 tahun tersebut tak lagi bisa tercapai, mengingat saat ini Dante telah meninggal dunia, usai diduga ditenggelamkan oleh kekasih ibunya, Yudha Arfian.

Dihadapan awak media, Angger Dimas pun menceritakan soal cita-cita putranya untuk menjadi seorang musisi. Bahkan untuk bisa mewujudkan mimpi putranya, sang Disjoki sengaja memfasilitasi putranya dengan berbagai macam alat musik.

"Yang pasti kami sering ngejamming bareng, main gitar di studio, karena dia pengin jadi musisi," ujar Angger Dimas ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, baru-baru ini.

"Saya (turuti) apa yang dia mau, drum, bass, segala macam, terus dia suka bikin lagu di studio," sambungnya.

(Foto: MPI)





Sementara itu, Angger Dimas menjelaskan bahwa putranya itu sangat ingin sekali menjadi seorang gitaris. Bukan cuma itu, Dante juga merupakan penggemar band legendaris Queen dan lagu favoritnya Bohemian Rhapsody.

"(Cita-cita Dante) gitaris, karena dia suka banget lagu 'Bohemian Rhapsody'," tambah Angger Dimas.

Kendati hanya tinggal kenangan, pria berusia 35 tahun ini tetap mengingat cita-cita putranya itu. Bahkan ia juga teringat pesan yang selalu ia ungkapan ke Dante.

"Saya enggak pernah minta Dante jadi orang kaya, orang besar, saya minta Dante 'jika masih ada, bapak pengin kamu jadi orang yang berguna.' Itu saja, cukup," tutur Angger Dimas.