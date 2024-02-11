Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angger Dimas Sebut Putranya Bercita-Cita Jadi Musisi

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |15:35 WIB
Angger Dimas Sebut Putranya Bercita-Cita Jadi Musisi
Angger Dimas sebut putranya bercita-cita jadi musisi (Foto: Instagram/anggerdimas)
A
A
A

JAKARTA - Angger Dimas mengatakan bahwa putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo memiliki cita-cita untuk menjadi seorang musisi. Sayangnya, cita-cita bocah 6 tahun tersebut tak lagi bisa tercapai, mengingat saat ini Dante telah meninggal dunia, usai diduga ditenggelamkan oleh kekasih ibunya, Yudha Arfian.

Dihadapan awak media, Angger Dimas pun menceritakan soal cita-cita putranya untuk menjadi seorang musisi. Bahkan untuk bisa mewujudkan mimpi putranya, sang Disjoki sengaja memfasilitasi putranya dengan berbagai macam alat musik.

"Yang pasti kami sering ngejamming bareng, main gitar di studio, karena dia pengin jadi musisi," ujar Angger Dimas ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, baru-baru ini.

"Saya (turuti) apa yang dia mau, drum, bass, segala macam, terus dia suka bikin lagu di studio," sambungnya.

Angger Dimas (MPI)

Angger Dimas sebut putranya bercita-cita jadi musisi (Foto: MPI)


Sementara itu, Angger Dimas menjelaskan bahwa putranya itu sangat ingin sekali menjadi seorang gitaris. Bukan cuma itu, Dante juga merupakan penggemar band legendaris Queen dan lagu favoritnya Bohemian Rhapsody.

"(Cita-cita Dante) gitaris, karena dia suka banget lagu 'Bohemian Rhapsody'," tambah Angger Dimas.

Kendati hanya tinggal kenangan, pria berusia 35 tahun ini tetap mengingat cita-cita putranya itu. Bahkan ia juga teringat pesan yang selalu ia ungkapan ke Dante.

"Saya enggak pernah minta Dante jadi orang kaya, orang besar, saya minta Dante 'jika masih ada, bapak pengin kamu jadi orang yang berguna.' Itu saja, cukup," tutur Angger Dimas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement