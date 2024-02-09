Permintaan Terakhir Putra Tamara Tyasmara untuk Angger Dimas Sebelum Meninggal Dunia

Permintaan terakhir anak Tamara Tyasmara untuk Angger Dimas sebelum meninggal. (Foto: Instagram/@anggerdimas)

JAKARTA - Raden Andante Khalif Pramudityo ternyata sempat mengirimkan pesan berisi permintaan terakhirnya untuk sang ayah, Angger Dimas, sebelum meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Fazar, kerabat Angger kepada awak media, 9 Februari 2024.

Fazar mengatakan, keponakannya tersebut kerap meminta bertemu dengan sang ayah. Beruntung, Tamara Tyasmara mengizinkan putranya untuk bertemu dengan ayah kandungnya tersebut. "Dia main sama ayahnya dan minta dibelikan mainan," katanya.

Dalam lanjutan keterangannya, Fazar mengungkapkan, Dante dan ayahnya menjadi sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. "Bapaknya beliin Dante handphone dan diajak main roblox," ujarnya menambahkan.

Sehari sebelum meninggal, mendiang Dante sempat mengirimkan chat untuk Angger Dimas yang ternyata menjadi permintaan terakhir bocah 6 tahun tersebut. "Isi chat-nya, 'Bapak, ayo mabar (main bareng)'. Tapi saat itu, bapaknya sedang tidur," kata Fazar.