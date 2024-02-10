Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Once dan Yenny Wahid Berduet Nyanyikan Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Semarang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:12 WIB
Once dan Yenny Wahid Berduet Nyanyikan <i>Untuk Indonesia</i> di Hajatan Rakyat Semarang
Once dan Yenny Wahid berduet bawakan lagu Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Yenny Wahid memberi penampilan spesial dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/2/2024) 

Putri mendiang Gus Dur tersebut tampil membawakan lagu Untuk Indonesia bersama salah satu vokalis pria terbaik Indonesia, Once Mekel. Keduanya terlihat kompak mengenakan rompi merah sambil bernyanyi menghibur ribuan pendukung Ganjar-Mahfud.

Once dan Yenny Wahid mengajak penonton yang hadir untuk bernyanyi bersama sambil melambaikan salam tiga jari. Suara lantang mereka sukses membangkitkan semangat lautan manusia yang memadati area depan panggung. 

Untuk Indonesia

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968446/ganjar-pranowo-hidupkan-dono-warkop-di-panggung-hajatan-rakyat-semarang-K2JbfXVL4q.jpg
Ganjar Pranowo Hidupkan Dono Warkop di Panggung Hajatan Rakyat Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/205/2968409/duet-bareng-ganjar-pranowo-slank-tutup-hajatan-rakyat-di-semarang-vZG6b34QWF.jpg
Duet Bareng Ganjar Pranowo, Slank Tutup Hajatan Rakyat di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/205/2968407/petikan-gitar-alam-ganjar-jadi-penutup-manis-hajatan-rakyat-semarang-93yknVy0uu.jpg
Petikan Gitar Alam Ganjar Jadi Penutup Manis Hajatan Rakyat Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/205/2968384/woro-widowati-ajak-penonton-ambyar-bareng-di-hajatan-rakyat-semarang-ABc5Ty1sxu.jpg
Woro Widowati Ajak Penonton Ambyar Bareng di Hajatan Rakyat Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/205/2968378/nella-kharisma-ajak-penonton-hajatan-rakyat-semarang-coblos-ganjar-mahfud-sXU9ndObxb.jpg
Nella Kharisma Ajak Penonton Hajatan Rakyat Semarang Coblos Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/205/2968361/dukung-ganjar-mahfud-danang-meriahkan-panggung-hajatan-rakyat-semarang-zwJNbIhIee.jpg
Dukung Ganjar-Mahfud, Danang Meriahkan Panggung Hajatan Rakyat Semarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement