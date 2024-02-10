Once dan Yenny Wahid Berduet Nyanyikan Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Semarang

Once dan Yenny Wahid berduet bawakan lagu Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: YouTube)

JAKARTA - Yenny Wahid memberi penampilan spesial dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/2/2024)

Putri mendiang Gus Dur tersebut tampil membawakan lagu Untuk Indonesia bersama salah satu vokalis pria terbaik Indonesia, Once Mekel. Keduanya terlihat kompak mengenakan rompi merah sambil bernyanyi menghibur ribuan pendukung Ganjar-Mahfud.

Once dan Yenny Wahid mengajak penonton yang hadir untuk bernyanyi bersama sambil melambaikan salam tiga jari. Suara lantang mereka sukses membangkitkan semangat lautan manusia yang memadati area depan panggung.

“Untuk Indonesia