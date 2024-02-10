Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nashwa Tak Mau Gagal Fokus, demi Jadi Dokter dan Musisi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:53 WIB
Nashwa Tak Mau Gagal Fokus, demi Jadi Dokter dan Musisi
Live Podcast Musikaligus bareng Nashwa Zahira. (Foto: Instagram/@nashwaaaz)
A
A
A

JAKARTA - Nashwa Zahira merupakan salah satu penyanyi muda Indonesia yang lahir dari ajang pencarian bakat. Kini, dia telah merilis beberapa single termasuk lagu terbarunya, Temu Bahagia.

Gadis 19 tahun ini merupakan finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior 2018. Dia kemudian merilis lagu debutnya, Nyatanya Tak Sejalan, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-17. 

Pada bulan Ramadhan 2023, Nashwa Zahira sukses merilis single religi berjudul Padamu ya Rasul. Kemudian pada 12 Januari 2024, dia merilis lagu baru berjudul Temu Bahagia.

Nashwa menuturkan, lagu barunya tersebut bercerita tentang pengalaman pribadinya. Melalui lagu itu, dia mengajak para pendengarnya untuk memaafkan sepenuh hati hal mengecewakan di masa lalu agar tetap bisa merasa bahagia.

Live Podcast Musikaligus bareng Nashwa Zahira. (Foto: MNC Media)

