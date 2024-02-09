Siapa Kekasih Tamara Tyasmara yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Dante?

Siapa kekasih Tamara Tyasmara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante? (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, YA sebagai tersangka. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi, termasuk rekaman CCTV di tempat kejadian meninggalnya Dante pada 27 Januari 2024.

YA diyakini telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Raden Andante Khalif Pramudityo meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang. Bocah 6 tahun itu mengembuskan napas terakhir lantaran tenggelam saat berenang di kolam air Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Kala itu Dante berenang ditemani dengan orang dewasa kepercayaan sang ibu dan satu anak seumurannya.

"Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Betul (YA kekasih Tamara)," ujar Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi awak media Jumat (9/2/2024).

YA ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur.

"Selanjutnya tersangka dibawa ke Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan," tambahnya.

Lantas siapakah sosok YA, kekasih dari Tamara Tyasmara tersebut?

Belum ada informasi valid mengenai sosok YA tersebut. Hanya saja beredar dugaan bahwa YA adalah Yudha Arfandi orang dibalik akun Instagram @arfandimou yang sudah berkali-kali mengganti username.