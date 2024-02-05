Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ameena Temani Atta Halilintar Berlatih Berjalan Usai Operasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:47 WIB
Ameena Temani Atta Halilintar Berlatih Berjalan Usai Operasi
Ameena temani Atta Halilintar berlatih berjalan usai operasi (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar baru-baru ini menjalani operasi laparoskopi lantaran mengalami pembengkakan di bagian ususnya. Setelahnya, kondisi suami Aurel Hermansyah itu diketahui sudah semakin membaik, bahkan ia kini sudah mulai berlatih berjalan.

Lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @attahalilintar, bapak dua anak itu memperlihatkan dirinya yang sedang berlatih berjalan dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Menariknya, putri pertama Atta yakni Ameena, terlihat setia menemani sang ayah saat berlatih berjalan.

"Nuntun papa latihan jalan," tulis Atta Halilintar, di Instagramnya.

Atta Halilintar merasa terharu dengan sikap sang putri. Sebab menurutnya, Ameena tidak tega melihatnya kesakitan.

Atta Halilintar dan Ameena

Ameena temani Atta Halilintar berlatih berjalan usai operasi (Foto: Instagram/attahalilintar)

"Si paling gak bisa melihat papa nya sakit, selamanya bersama ya nak," tambah Atta Halilintar.

Sebelumnya, Aurel Hermansyah mengungkap penyakit yang diderita sang suami.

Aurel mengatakan jika di usus Atta mengalami pembengkakan bahkan ada benjolan di perutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
