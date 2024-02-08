Pacaran Sejak SD, Pak Tarno Nikah Pertama Kali Umur 14 Tahun

JAKARTA — Pak Tarno menjalani nikah muda. Dirinya mengaku telah menikah dengan seorang perempuan sejak usianya masih remaja yakni 14 tahun.

Hal tersebut Pak Tarno ceritakan dalam podcast bersama Praz Teguh di saluran YouTube Deddy Corbuzier. Mulanya, Praz bertanya kapan Pak Tarno menikah untuk pertama kalinya.

“Umur 14 tahun,” ucap Pak Tarno tegas, Kamis (8/2/2024).

Tidak hanya menikah muda, Pak Tarno juga ternyata langsung memiliki anak pada saat itu. Hal ini tentu membuat Praz yang mendengar sangat terkejut. Namun, Pak Tarno menjelaskan bahwa dirinya memang sudah sering menaksir perempuan sejak sekolah dasar (SD).

“Pacar itu bangsa umur SD aja sudah punya pacar. Dari kecil sudah banyak pacarnya. Tapi kan namanya anak kecil malu, kalau ada orang lari berduaan, lari karena malu masih kecil pacaran malu,” tutur Pak Tarno sambil tersenyum tersipu malu.

Ketika dulu ketahuan pacaran, Pak Tarno dan sang kekasih akan berlari untuk mengumpat di balik bambu.

Kini, Pak Tarno telah memiliki empat orang istri dan enam orang anak, namu satu orang anak telah meninggal dunia.

