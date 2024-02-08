Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara, Polisi Sudah Kantongi Nama Tersangka

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:23 WIB
Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara, Polisi Sudah Kantongi Nama Tersangka
Polisi sudah kantongi nama tersangka kasus kematian anak Tamara Tyasmara (Foto: IG Tamara)
A
A
A

JAKARTA - Kasus kematian anak Tamara Tyasmara terus diusut Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bahkan, polisi telah mengantongi nama tersangka dari kasus tersebut.

Kasubdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu menyampaikan update dari rangkaian penyidikan kasus tersebut.

Dikatakan Rovan, penyidik sudah menerima hasil pemeriksaan digital forensik dari CCTV yang berada di wahana kolam renang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang menjadi TKP (tempat kejadian perkara) kematian Dante.

Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara, Polisi Sudah Kantongi Nama Tersangka

"Jadi hari ini terkait kasus Dante bahwa hari ini kami telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan rekaman itu asli tanpa editan. Hari ini juga dapat hasil forensik dari kegiatan ekshumasi kemarin hasilnya sangat berguna untuk penyidikan," jelas AKBP Rovan .

Polisi juga berencana melakukan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus kematian bocah laki-laki tersebut.

"Ke depan penyidik akan melaksanakan gelar perkara terkait kedudukan tersangka. Untuk hasil CCTV semuanya akan kami ungkap saat gelar perkara untuk mencegah pelaku melarikan diri," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
