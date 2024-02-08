Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Tamara Tyasmara pada Kasus Kematian Anaknya

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus mengusut kasus kematian anak Tamara Tyasmara yang diduga tenggelam di wahana kolam renang daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 3 Februari 2024.

Sebelumnya, polisi telah melakukan gelar perkara dan menemukan unsur pidana dari kasus tersebut. Kasus ini juga sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Setidaknya ada 20 saksi yang sudah diperiksa, termasuk Tamara Tyasmara sebagai ibu kandung korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengatakan pihaknya juga tengah mendalami dugaan kelalaian Tamara Tyasmara dalam kematian sang anak.

"Masih kami dalami, nanti akan kami cek lagi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Selain itu, polisi juga memastikan dari hasil pemeriksaan digital forensik, rekaman video CCTV yang berada di lokasi itu asli dan tidak ada satu pun yang direkayasa.

"Dari hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada, video tersebut dinyatakan asli tanpa editan," terang Ade Ary.

Ade juga menyebut polisi ke depan bakal mengumumkan hasil penyidikan atas kemungkinan adanya kelalaian dalam kasus kematian Dante.

