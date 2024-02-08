Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Tamara Tyasmara pada Kasus Kematian Anaknya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:11 WIB
Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Tamara Tyasmara pada Kasus Kematian Anaknya
Tamara Tyasmara izinkan polisi usut kematian anaknya (Foto: IG Tamara)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus mengusut kasus kematian anak Tamara Tyasmara yang diduga tenggelam di wahana kolam renang daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 3 Februari 2024.

Sebelumnya, polisi telah melakukan gelar perkara dan menemukan unsur pidana dari kasus tersebut. Kasus ini juga sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Tamara Tyasmara pada Kasus Kematian Anaknya

Setidaknya ada 20 saksi yang sudah diperiksa, termasuk Tamara Tyasmara sebagai ibu kandung korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengatakan pihaknya juga tengah mendalami dugaan kelalaian Tamara Tyasmara dalam kematian sang anak.

"Masih kami dalami, nanti akan kami cek lagi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Selain itu, polisi juga memastikan dari hasil pemeriksaan digital forensik, rekaman video CCTV yang berada di lokasi itu asli dan tidak ada satu pun yang direkayasa.

"Dari hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada, video tersebut dinyatakan asli tanpa editan," terang Ade Ary.

Ade juga menyebut polisi ke depan bakal mengumumkan hasil penyidikan atas kemungkinan adanya kelalaian dalam kasus kematian Dante.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement