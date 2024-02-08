Kamis dari Klakklik Suguhkan Kisah Horor yang Mencekam

JAKARTA - Klaklik menghadirkan konten horor bertajuk Kamis alias Klaklik Misteri. Konten ini akan menyuguhkan berbagai pengalaman horor yang bisa membuat bulu kuduk Anda merinding.

Pada episode terbarunya, Kamis kedatangan Salma, perempuan cantik yang mengalami kejadian horor di rumahnya sendiri. Dia mengaku, pernah melihat sosok genderuwo di dalam kamar sang ayah.

Menariknya, ternyata di belakang rumah Salma terdapat sebuah pemakaman. "Jadi nyokap melihat dari gudang yang ada di lantai dua ada kuburan di belakang," katanya.

Salma menjelaskan, keluarganya pernah beberapa kali mengalami kejadian horor di rumah tersebut. Salah satunya ketika sang ayah tiba-tiba terlempar di dalam kamar dan melihat sosok pria tua bermata merah.

Pengalaman lainnya adalah ketika piano di rumah tersebut sering berbunyi sendiri. "Aku juga pernah melihat ada orang lewat dari sela pintu kamar. Awalnya, aku pikir bokap yang buka kulkas. Ternyata, bokap sedang di ruang TV," tuturnya lagi.

Bagi Anda yang penasaran dengan kisah horor yang dialami keluarga Salma dapat menonton konten Kamis hanya di channel YouTube Klaklik.*

