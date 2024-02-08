Perempuan Penuh Darah di Gedung Bekas Pusat Perbelanjaan Cikarang

Perempuan penuh darah di gedung bekas pusat perbelanjaan Cikarang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Serial horor Deg-Degan dari channel YouTube AMP menyuguhkan penelusuran di sebuah pusat perbelanjaan di Cikarang, Bekasi yang pernah beberapa kali kebakaran. Kini, kondisinya kosong dan terlantar.

Menariknya, warga sekitar mengaku kerap diganggu makhluk tak kasat mata yang menghuni pusat perbelanjaan tersebut. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan tempat itu, Natascha Germania, Rudy Ruach dan Den Ananda pun memulai penelusuran.

Praktisi supranatural Den Ananda mengaku, ada yang janggal dengan pusat perbelanjaan tersebut. "Sempat banyak sosok wanita atau apa di sini. Tapi sebenarnya, yang janggal tuh adalah apa yang sebenarnya ada di bawah bangunan ini."

Memasuki area pusat perbelanjaan, Rudy Ruach mengaku, merasa tidak nyaman. "Saya merasa ada sesuatu yang membuat badan sakit. Di samping saya sekarang, ada sosok perempuan yang dipenuhi darah," ujarnya.

Rudy kemudian mengajak perempuan itu untuk berkomunikasi. Ternyata, perempuan itu adalah korban kecelakaan yang tak jauh dari pusat perbelanjaan tersebut. Lalu apa yang membuat perempuan itu menghuni pusat perbelanjaan tersebut?

Tayangan lengkap penelusuran di pusat perbelanjaan Cikarang tersebut bisa Anda tonton di channel YouTube AMP Official.*

(SIS)