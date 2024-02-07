MOP Channel Hadirkan Podcast Sisi Dunia, Kisah Mistis yang Bikin Merinding

JAKARTA - Sisi Dunia merupakan salah satu podcast horor populer dari channel YouTube MOP Channel. Podcast horor tersebut disukai karena kekuatan narasinya yang membawa pendengar tenggelam dalam kisah-kisah seram penuh misteri.

Dipandu Ruben Onsu, Betrand Peto, dan Ki Atmo, episode Sisi Dunia kali ini menyuguhkan cerita tentang Maryam, seorang perempuan yang mengaku hidup berdampingan dengan jin selama 26 tahun. Dia bercerita, semua bermula di usianya yang masih 12 hari.

"Saat itu, mama mengalami kejadian mistis yang sangat aneh. Jadi saya yang masih bayi tiba-tiba hilang dan baru ditemukan keesokan paginya. Yang bikin bingung, kok bisa hilang di rumah," tutur Maryam.

Perempuan itu menyebut, jin juga kerap menganggu teman-temannya dengan meniru rupanya. Tak jarang, dia dirasuki hingga membuatnya berontak dan melempar barang-barang.