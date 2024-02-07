Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MOP Channel Hadirkan Podcast Sisi Dunia, Kisah Mistis yang Bikin Merinding

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:39 WIB
MOP Channel Hadirkan Podcast Sisi Dunia, Kisah Mistis yang Bikin Merinding
Podcast Sisi Dunia dari MOP Channel. (Foto: YouTube/MOP Channel)
A
A
A

JAKARTA - Sisi Dunia merupakan salah satu podcast horor populer dari channel YouTube MOP Channel. Podcast horor tersebut disukai karena kekuatan narasinya yang membawa pendengar tenggelam dalam kisah-kisah seram penuh misteri. 

Dipandu Ruben Onsu, Betrand Peto, dan Ki Atmo, episode Sisi Dunia kali ini menyuguhkan cerita tentang Maryam, seorang perempuan yang mengaku hidup berdampingan dengan jin selama 26 tahun. Dia bercerita, semua bermula di usianya yang masih 12 hari.

"Saat itu, mama mengalami kejadian mistis yang sangat aneh. Jadi saya yang masih bayi tiba-tiba hilang dan baru ditemukan keesokan paginya. Yang bikin bingung, kok bisa hilang di rumah," tutur Maryam. 

Perempuan itu menyebut, jin juga kerap menganggu teman-temannya dengan meniru rupanya. Tak jarang, dia dirasuki hingga membuatnya berontak dan melempar barang-barang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152250//horor_saykoji_dengar_musik_tradisional_saat_naik_gunung_rinjani-h4gX_large.jpg
Horor, Saykoji dengar Musik Tradisional saat Naik Gunung Rinjani !
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137792//syarla_marz-V1Rc_large.jpg
Ketika Robby Purba Menerawang Kehidupan Syarla Marz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/33/3097631//betrand_peto-NDvY_large.jpg
Betrand Ungkap Perjalanan Karier dan Bunyi Misterius Menyerupai Suaranya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement