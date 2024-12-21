Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betrand Ungkap Perjalanan Karier dan Bunyi Misterius Menyerupai Suaranya

Brigitta Putri , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |21:17 WIB
Betrand Ungkap Perjalanan Karier dan Bunyi Misterius Menyerupai Suaranya
Betrand Ungkap Perjalanan Karier dan Bunyi Misterius Menyerupai Suaranya. (Foto: Instagram/Betrand Peto)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto bagikan cerita pengalaman hidup, impian, dan peristiwa mistis dalam hidupnya kepada Robby Purba. Dia mengaku, mulai bernyanyi karena sang Opa. 

“Jadi Opa itu sering ikut lomba bernyanyi dan selalu juara satu. Terus beliau berharap aku bisa meneruskan bakatnya,” katanya dikutip dari channel YouTube Robby Purba, pada Sabtu (21/12/2024). 

Namun perjalanannya untuk menjadi penyanyi tidaklah mudah. Betrand sempat merasa tidak percaya diri hingga mimpi-mimpi yang ia alami memberi keberanian untuk tampil di depan banyak orang.

Hal menarik lainnya adalah kisah mistis yang dialami Onyo, seperti suara misterius yang menyerupai dirinya dan pengalaman di sawah semasa kecil.

Betrand Peto
Betrand Ungkap Perjalanan Karier dan Bunyi Misterius Menyerupai Suaranya. (Foto: YouTube/Robby Purba)

Ia juga menceritakan tentang tradisi di kampung halamannya, Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk kisah Atambeko, sosok mistis yang dipercayai bisa menyerupai berbagai bentuk.

Halaman:
1 2
