Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis Usai Gugatan Cerai Masuk Pengadilan Agama

Selvianus , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:05 WIB
Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis Usai Gugatan Cerai Masuk Pengadilan Agama
Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad merespon keputusan Ria Ricis yang secara tiba-tiba menggugat cerai Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu.

Sebagai orang yang kenal dengan sosok Ricis dan Ryan, suami Nagita Slavina ini mengaku hanya bisa memberikan semangat kepada kedua rekannya, yang saat ini tengah dirundung masalah rumah tangganya.

"(Ketemu Ricis semangatin) Ya semangatin aja dong temen lagi punya masalah ya semangatin aja," ujar Raffi Ahmad baru-baru ini.

Namun begitu, Raffi Ahmad memilih tidak memberikan statement apapun perihal rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan. Sebagai teman, bapak dua anak ini hanya mendoakan agar masalah tersebut cepat selesai.

Raffi Ahmad

Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Diketahui, gugatan perceraian yang dilayangkan Ricis telah terdaftar dengan nomor perkara 547/Pdt.G/2024/PA.JS. Sidang cerai perdana antara Ricis dan Ryan pun telah dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Februari mendatang.

"Semoga cepat selesai masalahnya makasih," tutup Raffi.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement