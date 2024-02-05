Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis Usai Gugatan Cerai Masuk Pengadilan Agama

JAKARTA - Raffi Ahmad merespon keputusan Ria Ricis yang secara tiba-tiba menggugat cerai Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu.

Sebagai orang yang kenal dengan sosok Ricis dan Ryan, suami Nagita Slavina ini mengaku hanya bisa memberikan semangat kepada kedua rekannya, yang saat ini tengah dirundung masalah rumah tangganya.

"(Ketemu Ricis semangatin) Ya semangatin aja dong temen lagi punya masalah ya semangatin aja," ujar Raffi Ahmad baru-baru ini.

Namun begitu, Raffi Ahmad memilih tidak memberikan statement apapun perihal rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan. Sebagai teman, bapak dua anak ini hanya mendoakan agar masalah tersebut cepat selesai.

Doa Raffi Ahmad untuk Ria Ricis (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Diketahui, gugatan perceraian yang dilayangkan Ricis telah terdaftar dengan nomor perkara 547/Pdt.G/2024/PA.JS. Sidang cerai perdana antara Ricis dan Ryan pun telah dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Februari mendatang.

"Semoga cepat selesai masalahnya makasih," tutup Raffi.

