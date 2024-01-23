Meiska Adinda Ungkap Pengalaman Pahit di Single Telat Cemburu

JAKARTA - Meiska Adinda merayakan tahun baru 2024 dengan menghadirkan single berjudul Telat Cemburu. Menariknya, lagu ini telah dia ciptakan sejak tahun 2020, ketika masih duduk di bangku SMA.

Ia mempunyai alasan tepat nmenyodorkan lagu Telat Cemburu kepada Sony Music Entertainment Indonesia.

"Tapi, aku baru berani mengajukan kepada Sony Music untuk dijadikan single berikutnya sekarang ini karena aku ingin ada nuansa yang lebih fresh dibanding tiga lagu sebelumnya. Untungnya, tim Sony Music langsung setuju dan jadilah 'Telat Cemburu' sebagai single keempat aku," jelas Meiska.

Terinspirasi dari pengalaman pribadi, orang-orang terdekat, dan siapa pun yang pernah merasakannya, lagu ini mengangkat tema yang sedikit berbeda.

"Kalau di single-single sebelumnya aku mengangkat tema tentang cowok red flag, kali ini, dari sisi ceweknya. Jadi, 'Telat Cemburu' ini mengisahkan tentang cewek yang tidak mau kehilangan penggemar. Saat ada cowok yang mendekatinya, ceweknya enggan. Tapi, ketika cowok itu pergi dan menemukan seseorang yang baru, ceweknya tidak rela dan baru merasakan cemburu. Menurutku, cemburu adalah rasa ingin seutuhnya memiliki dan tidak siap melihat seseorang menjadi milik orang lain. Itulah garis besar tema yang aku angkat di single ini," lanjut Meiska.

Jika tiga lagu sebelumnya mengusung genre pop balada, kali ini, mahasiswi jurusan Sistem Informasi ini membawakan pop RnB dengan tempo yang lebih cepat.

"Untuk lirik, tetap saja mengedepankan perasaan galau, tapi kali ini dibuat lebih gemas. Hal pertama yang aku lakukan begitu lagu ini disetujui untuk jadi single berikutnya adalah merevisi lirik karena, jujur, aku kurang yakin dengan yang aku buat saat itu dan untuk perubahan ini, aku dibantu oleh Kak Iqbal Siregar. Aku dari dulu sudah suka banget dengan lirik-lirik yang dia tulis karena kekinian dan di lagu ini, aku belajar dari Kak Iqbal untuk menulis lirik yang ringan, tapi tetap catchy," sambungnya.

