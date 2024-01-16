Meiska Adinda Tak Menyangka Dapat Kejutan Istimewa dari Fans

JAKARTA - Penyanyi Meiska Adinda kini mulai dikenal publik. Dirinya pun tak menyangka kini telah memiliki fanbase bernama Meiteam. bagi Meiska ternyata merasakan dukungan fans yang ternyata begitu penting.

Pengalaman tak terlupakan dirasakan Meiska. Hal yang membuatnya terharu adalah ketika pertama kali bertemu dengan beberapa fans.

BACA JUGA: Meiska hingga Jasmine Nadya Meriah YTTA di SCBD Park

“Pengalaman tak terlupakan ketika pertama kali mereka pertama kali mereka datang menonton aku, bawakan bandu dengan wajah aku terus bawakan juga bunga dan hadia, aku gak ekspektasi ada orang yang nonton dan ikuti aku. Lumayan kaget saat itu. terus juga sempat dibawakan yoghurt setas penuh,” ucap Meiska.