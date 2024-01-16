Advertisement
HOT GOSSIP

Meiska Adinda Tak Menyangka Dapat Kejutan Istimewa dari Fans

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:22 WIB
Meiska Adinda Tak Menyangka Dapat Kejutan Istimewa dari Fans
Meiska Adinda dapat kejutan dari fans (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Meiska Adinda kini mulai dikenal publik. Dirinya pun tak menyangka kini telah memiliki fanbase bernama Meiteam. bagi Meiska ternyata merasakan dukungan fans yang ternyata begitu penting.

Pengalaman tak terlupakan dirasakan Meiska. Hal yang membuatnya terharu adalah ketika pertama kali bertemu dengan beberapa fans.

Meiska Adinda Tak Menyangka Dapat Kejutan Istimewa dari Fans

“Pengalaman tak terlupakan ketika pertama kali mereka pertama kali mereka datang menonton aku, bawakan bandu dengan wajah aku terus bawakan juga bunga dan hadia, aku gak ekspektasi ada orang yang nonton dan ikuti aku. Lumayan kaget saat itu. terus juga sempat dibawakan yoghurt setas penuh,” ucap Meiska.

