Perjuangkan Keadilan, Tamara Tyasmara Ikhlas Jenazah Putranya Diautopsi

JAKARTA - Pengacara Tamara Tyasmara, Sandy Arifin menegaskan kliennya telah memberikan lampu hijau untuk penyidik melakukan autopsi terhadap jenazah putranya. Diketahui, sang putra, Dante meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur.

Sandy menyebut bawa keputusan untuk autopsi itu ditempuh, karena Tamara bersikukuh ingin mengetahui secara utuh penyebab kematian putranya sejauh ini masih menjadi misteri.

"Termasuk semua juga klein kami juga bilamana diperlukan visum atau pun autopsi atau segala macam yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan hukum yang berjalan, klien kami bersiap," kata Sandy Arifin usai mendampingi kliennya di Polda Metro Jaya.