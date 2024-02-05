Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjuangkan Keadilan, Tamara Tyasmara Ikhlas Jenazah Putranya Diautopsi

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |01:01 WIB
Perjuangkan Keadilan, Tamara Tyasmara Ikhlas Jenazah Putranya Diautopsi
Tamara Tyasmara izinkan polisi usut kematian anaknya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Tamara Tyasmara, Sandy Arifin menegaskan kliennya telah memberikan lampu hijau untuk penyidik melakukan autopsi terhadap jenazah putranya. Diketahui, sang putra, Dante meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur.

Sandy menyebut bawa keputusan untuk autopsi itu ditempuh, karena Tamara bersikukuh ingin mengetahui secara utuh penyebab kematian putranya sejauh ini masih menjadi misteri.

Perjuangkan Keadilan, Tamara Tyasmara Ikhlas Jenazah Putranya Diautopsi

"Termasuk semua juga klein kami juga bilamana diperlukan visum atau pun autopsi atau segala macam yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan hukum yang berjalan, klien kami bersiap," kata Sandy Arifin usai mendampingi kliennya di Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement