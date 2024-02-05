Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diperiksa Polda Metro Jaya, Tamara Tyasmara Dicecar 15 Pertanyaan Terkait Kematian Anaknya

Selvianus , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:20 WIB
Tamara Tyasmara diperiksa terkait kematian anaknya (Foto: IG Tamara)
JAKARTA - Tamara Tyasmara baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin (5/2/2024). Ia diperiksa terkait kasus kematian putranya, Raden Andante meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Didampingi kuasa hukumnya, Tamara Tyasmara rupanya dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kronologi kematian putranya yang dianggap janggal tersebut.

"Sekitar 15 pertanyaan yang diajukan penyidik. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan klien kami Mbak Tamara, diperiksa dijelaskan dari A-Z itu ditanya ke pihak penyidik," ujar Sandy Arifin selaku kuasa hukum Tamara Tyasmara.

Tak cuma Tamara, Sandy juga membeberkan supir kliennya pun turut diperiksa sebagai salah satu saksi dalam kematian Dante. Kini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan Polda Metro Jaya.

"Ada saksi dari driver yang mungkin saja waktu itu juga mengetahui sudah diperiksa juga. Intinya, dari kami tetap menunggu proses penyelidikan di mana dalam hal ini kepolisian sedang mendalami kasusnya seperti apa," jelas Sandy.

Dalam kesempatan yang sama, Tamara pun mengatakan sebagai seorang ibu, dirinya secara tegas ingin memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Apalagi anaknya berusia enam tahun itu meninggal dalam hal yang tidak wajar.

"Dari menit ke menitnya aku jelasin, pengen cari keadilan begitu. Pasti polisi memberikan keadilan untuk Dante," tegas Tamara.

Oleh sebab itu Sandy menambahkan pihaknya bakal siap, jika penyidik ingin melakukan otopsi terhadap jenazah putra dari kliennya.

"Termasuk semua juga klien kami juga bilamana diperlukan visum ataupun autopsi atau segala macam yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan hukum yang berjalan, klien kami bersiap," tutur Sandy.

