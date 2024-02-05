Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rico Ceper Syok Uang Rp30 Juta Hilang Imbas Penipuan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |16:02 WIB
Rico Ceper Syok Uang Rp30 Juta Hilang Imbas Penipuan
Rico Ceper syok kena tipu Rp30 juta (Foto: IG Rico)
A
A
A

JAKARTA - Rico Ceper mengaku lemas ketika mengetahui kejadian dirinya ditipu Rp30 juta. Awalnya penipuan itu berkedok berupa tawaran pekerjaan menjadi pembawa acara di salah satu kementerian.

Ia mengaku pertama kali mengetahui masalah itu ketika dirinya memprint bukti transfer masuk ke rekeningnya. Sebelumnya, ia sempat dijanjikan oleh oknum penipu untuk mengembalikan sejumlah uang Rico Ceper, karena kelebihan transfer.

Rico Ceper Syok Uang Rp30 Juta Hilang Imbas Penipuan

Namun sayangnya tak kunjung ditransfer masuk ke rekeningnya, membuat dirinya lemas ketika mengetahui masalah tersebut.

"Dengan bukti-bukti sudah masuk, saya print buku, enggak ada, zonk, nol, tapi bukti kiriman tadi ada. Diedit entah bagaimana sifatnya untuk meyakinkan si calon yang ditipu. Aduh, gue langsung lemes pas ngeprint," kata Rico Ceper saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta Pusat baru-baru ini.

Beruntungnya Rico mengetahui dirinya ditipu ketika baru mentransfer Rp30 juta, jika tidak, maka dirinya bisa saja ditipu tembus Rp120 juta.

"Rp30 jutaan kalau enggak di stop bisa Rp100 sampai Rp120 (juta) dan sangat meyakinkan dari bukti transfernya itu," ucap Rico Ceper menambahkan.

Rico justru kecewa dengan respon orang-orang menyebut dirinya kurang memberikan amal. Padahal menurut pengakuannya, dirinya belum lama ini membantu orang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
