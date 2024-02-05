Alasan Raffi Ahmad Tak akan Bawa Tuduhan Pencucian Uang ke Jalur Hukum

Raffi Ahmad tidak akan bawa tudingan pencucian uang ke jalur hukum (Foto: Instagram/raffinagita1717)

JAKARTA - Raffi Ahmad mengaku enggan melaporkan ke jalur hukum, pihak yang menuduh dirinya melakukan tindak pencucian uang. Bapak dua anak ini mengaku dirinya enggan membesar-besarkan tuduhan yang tak berdasar.

Baginya, bantahan isu tersebut cukup disampaikan dalam bentuk konferensi pers di hadapan awak media.

"Buat saya, saya ingin damai aja lah nggak mau punya masalah sama orang dari dulu. Nggak (melaporkan) lah, dan aku niatnya ini mau klarifikasi dan bertabayun aja, gue tuh nggak pernah mau lapor lapor, dan ini juga udah cukup kok," jelas Raffi Ahmad, Senin (5/2/2024).

Raffi juga menduga adanya unsur politik dalam tuduhannya itu lantaran dirinya mendukung salah satu capres-cawapres di Pilpres 2024 ini. Namun, sebagai masyarakat, dia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut demi mendukung Pemilu damai.

Raffi Ahmad tidak akan bawa tudingan pencucian uang ke jalur hukum (Foto: Ravie/MPI)





"Ya nggak apa-apa, cuma ya ayolah politik yang damai aja, ya saya bukan politisi, tapi saya hanya ada di garda terdepan buat salah satu paslon," ucap Raffi.