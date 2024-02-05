JAKARTA - Artis sekaligus pengusaha, Raffi Ahmad, baru saja menggelar konferensi pers. Acara tersebut sengaja dibuat, khusus untuk menanggapi isu yang menyebut dirinya terlibat kasus pencucian uang.
Didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, Raffi Ahmad kembali membantah jika isu tersebut tidak benar.
"Saya tuh biasa diberitain hoax, cewek-cewek, gitu, kalau urusan itu ke personal aja saya nggak pernah ngundang media," ujar Raffi Ahmad dalam jumpa persnya di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
"Tapi ini masalah kredibilitas, ada isu pencucian uang, judi online dan lain-lain," sambungnya.
Raffi Ahmad geram dituding lakukan pencucian uang (Foto: Ravie/MPI)
Suami Nagita Slavina itu kemudian menjelaskan dampak dari isu miring tersebut. Dia mengatakan jika klien bisnisnya khawatir dengan isu tersebut.
"Apalagi kemarin banyak banget klien saya terganggu. Kalau uang yang saya dapatkan karena kerja dari umur 13 tahun. Jadi kurang lebih saya sudah kerja 26 tahun," ucapnya.
Sementara itu, Hotman Paris menegaskan jika hari ini pihaknya juga mengundang DPP National Corruption Watch (NCW) untuk membuktikan langsung tuduhannya. Namun, pihak NCW disinyalir tidak menghadiri undangan Raffi Ahmad dan Hotman Paris tersebut.