Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oki Setiana Dewi Beri Nasihat Tentang Pernikahan, Netizen: Mending Urusin Adiknya Dulu Deh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |09:22 WIB
Oki Setiana Dewi Beri Nasihat Tentang Pernikahan, Netizen: Mending Urusin Adiknya Dulu Deh
Video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan mendadak viral (Foto: Instagram/okiesetianadewi)
A
A
A

JAKARTA - Video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan mendadak viral di sosial media. Dalam video tersebut, kakak dari Ria Ricis ini mengingatkan agar seorang istri tidak membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.

“Jangan membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan Instagram orang lain. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Jadi, jangan iri dengki dengan rumah tangga orang lain," ucap Oki Setiana Dewi dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Sabtu (1/2/2024).

Oki mengingatkan, setiap orang biasanya akan memasang foto terindah yang paling bahagia melalui sosial medianya. Termasuk ketika sedang bersama pasangannya.

Namun di balik itu pasti kehidupannya pun terkadang ditimpa masalah.

"Tidak ada manusia tanpa masalah. Semua orang pasti akan menaruh foto terindah di media sosialnya. Jadi jangan banding- bandingkan suami kita," tutur Oki.

Oki Setiana Dewi

Video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan mendadak viral (Foto: Instagram/rumpi_gosip)


Daripada membanding-bandingkan, Oki mengingatkan agar para istri lebih bersabar dalam menghadapi suami. Tentunya tidak boleh lupa juga untuk senantiasa mendoakan pasangannya.

"Semua diungkit masalah suaminya. Mungkin suami kita punya masalah. Nah mari kita berdoa kepada Allah apapun yang terjadi, kita jaga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita berdua sampai ke surganya," ujar Oki.

Sayangnya, pesan tersebut tidak diindahkan oleh netizen. Banyak yang meninggalkan komentar tidak baik terkait ceramah Oki Setiana Dewi.

Dirinya dianggap tidak dapat menasehati adik bungsunya, Ria Ricis yang sekarang sedang menjalani tahap perceraian dengan sang suami Teuku Ryan.

"Dakwah paling sulit bagi seorang pendakwah itu adl dakwah pd keluarga sendiri," tulis @zen***.

“Mending urusin adeknya dlu dah,” tulis @dz_***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145770/oki_setiana_dewi-8Dyv_large.jpg
Tinggal Bareng Pengungsi Palestina, Oki Setiana Dewi: Mereka Penuh Air Mata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109786/oki_setiana_dewi-F5RA_large.jpg
Oki Setiana Dewi Bikin Sineas Mesir Kaget saat Bongkar Pengalaman Syuting di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109785/oki_setiana_dewi-EcJO_large.jpg
Tak Sesuai Harapan, Oki Setiana Dewi Syok Sepekan Pertama Tinggal di Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109656/oki_setiana_dewi-rN6t_large.jpg
Oki Setiana Dewi Bantah Isu Poligami Setelah Pindah ke Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985547/2-tahun-belajar-bahasa-arab-oki-setiana-dewi-siap-bawa-keluarga-pindah-ke-mesir-5d4yDZtXEF.jpg
2 Tahun Belajar Bahasa Arab, Oki Setiana Dewi Siap Bawa Keluarga Pindah ke Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982370/masih-anggap-teuku-ryan-keluarga-oki-setiana-dewi-bakal-ajak-sang-ipar-buka-puasa-bersama-X57u29DvGD.jpg
Masih Anggap Teuku Ryan Keluarga, Oki Setiana Dewi Bakal Ajak Sang Ipar Buka Puasa Bersama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement