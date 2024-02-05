Oki Setiana Dewi Beri Nasihat Tentang Pernikahan, Netizen: Mending Urusin Adiknya Dulu Deh

JAKARTA - Video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan mendadak viral di sosial media. Dalam video tersebut, kakak dari Ria Ricis ini mengingatkan agar seorang istri tidak membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.

“Jangan membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan Instagram orang lain. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Jadi, jangan iri dengki dengan rumah tangga orang lain," ucap Oki Setiana Dewi dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Sabtu (1/2/2024).

BACA JUGA: Mengingat Kembali Pesan Menyentuh Oki Setiana Dewi Jelang Pernikahan Ria Ricis

Oki mengingatkan, setiap orang biasanya akan memasang foto terindah yang paling bahagia melalui sosial medianya. Termasuk ketika sedang bersama pasangannya.

Namun di balik itu pasti kehidupannya pun terkadang ditimpa masalah.

"Tidak ada manusia tanpa masalah. Semua orang pasti akan menaruh foto terindah di media sosialnya. Jadi jangan banding- bandingkan suami kita," tutur Oki.

Video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan mendadak viral (Foto: Instagram/rumpi_gosip)





Daripada membanding-bandingkan, Oki mengingatkan agar para istri lebih bersabar dalam menghadapi suami. Tentunya tidak boleh lupa juga untuk senantiasa mendoakan pasangannya.

"Semua diungkit masalah suaminya. Mungkin suami kita punya masalah. Nah mari kita berdoa kepada Allah apapun yang terjadi, kita jaga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita berdua sampai ke surganya," ujar Oki.

Sayangnya, pesan tersebut tidak diindahkan oleh netizen. Banyak yang meninggalkan komentar tidak baik terkait ceramah Oki Setiana Dewi.

Dirinya dianggap tidak dapat menasehati adik bungsunya, Ria Ricis yang sekarang sedang menjalani tahap perceraian dengan sang suami Teuku Ryan.

"Dakwah paling sulit bagi seorang pendakwah itu adl dakwah pd keluarga sendiri," tulis @zen***.

“Mending urusin adeknya dlu dah,” tulis @dz_***.