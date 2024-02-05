Perjuangan Juicy Luicy Keluar dari Genre Mellow

JAKARTA - Juicy Luicy baru saja mengeluarkan single terbarunya berjudul HAHAHA. Dalam single ini, mereka keluar dari tradisi lagu melow selalu diusung dalam lagu-lagunya.

Rupanya single diberi judul unik itu sempat mendapatkan kendala selama empat tahun lamanya. Pasalnya Juicy Luicy sempat mentok dan tidak menemukan formula yang cocok untuk single mereka.

Hal itu disampaikan oleh Denis Ligia, gitaris Juicy Luicy saat ditemui di iNews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (5/2/2024). Ketika menjadi bintang tamu dalam program Guest Star tayang di Okezone TV.

"Sudah cukup lama sih sebenarnya dihitung sejak pandemi satu nggak nemu-nemu first sama chordnya akhirnya belum beres-beres padahal kita manggung- manggung dimana-mana tiba-tiba di repel jadi sekitar empat tahun," ungkap Denis Ligia kepada Okezone.

Menyambung pernyataan Denis Ligia, vokalis Juicy Luicy, Julian Kaisar atau akrab disapa Uan Kaisar bersyukur dan bahagia karena single berjudul HAHAHA itu telah menembus 1 juta subscriber. Padahal single itu baru sepekan dirilis, tepatnya pada 26 Januari 2024 lalu.

"Judul terbaru kita berjudul HAHAHA sudah enam hari rilis dan alhamdulillah sudah 1 juta subscribers kalian belum dengar harus dengarin bercerita tentang pura-pura bahagia," jelas Uan Kaisar.

Uan Kaisar membeberkan bahwa dalam waktu dekat, Juicy Luicy segera merilis single terbaru. Nantinya single-single itu bakal membentuk sebuah album baru untuk grup musik asal Bandung Jawa Barat tersebut.

"Kedepannya kita album Insya Allah dalam waktu dekat lah ya dan rilis 11 bakal jadi album baru sudah beres semuanya dan mungkin mencari hal-hal yang cocok," sebut Uan Kaisar.

