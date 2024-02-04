Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Siap Luncurkan Vision+ 2.0, Wujudkan Pengalaman Streaming Terbaik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |10:03 WIB
Vision+ Siap Luncurkan Vision+ 2.0, Wujudkan Pengalaman Streaming Terbaik
Vision+ 2.0 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Vision+ akan merilis versi terbaru dari aplikasinya, yaitu Vision+ 2.0 pada Senin, 5 Februari 2024. Hal ini sebagai wujud dari dedikasi Vision+ sebagai layanan streaming video over-the-top (OTT) yang selalu berkomitmen memberikan pengalaman streaming terbaik.

Roy Debashis selaku Chief Operating Officer (COO) Vision+ menjelaskan salah satu fokus utama dari Vision+ 2.0 adalah memberikan pengalaman streaming terbaik tidak hanya bagi pengguna dalam mengakses konten di aplikasi Vision+, tapi juga dari sisi partnership dan operasional.

Vision+ Siap Luncurkan Vision+ 2.0, Wujudkan Pengalaman Streaming Terbaik

“Salah satu kemudahan yang nanti akan dirasakan oleh pengguna yaitu pencarian konten menjadi lebih mudah karena adanya peningkatan dari sisi User Interface (UI)” jelas Roy Debashis, COO Vision+.

“Selain itu, Vision+ 2.0 membawa konsep baru, memungkinkan pengguna untuk membuat lebih dari satu profil dalam satu akun. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap profil dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi dan tingkat usia masing-masing pengguna.” lanjut Roy Debashis.

Vision+ 2.0 tidak hanya memberikan peningkatan di sisi pengguna, tetapi juga di sisi partner dan tim operasional Vision+ sendiri. Dengan peningkatan kualitas layanan, fitur baru, dan pemenuhan berbagai kebutuhan partner, Vision+ 2.0 siap menjawab tantangan dalam dunia hiburan digital dan memastikan bahwa setiap pengguna merasakan pengalaman streaming terbaik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement