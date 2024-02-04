Vision+ Siap Luncurkan Vision+ 2.0, Wujudkan Pengalaman Streaming Terbaik

JAKARTA – Vision+ akan merilis versi terbaru dari aplikasinya, yaitu Vision+ 2.0 pada Senin, 5 Februari 2024. Hal ini sebagai wujud dari dedikasi Vision+ sebagai layanan streaming video over-the-top (OTT) yang selalu berkomitmen memberikan pengalaman streaming terbaik.

Roy Debashis selaku Chief Operating Officer (COO) Vision+ menjelaskan salah satu fokus utama dari Vision+ 2.0 adalah memberikan pengalaman streaming terbaik tidak hanya bagi pengguna dalam mengakses konten di aplikasi Vision+, tapi juga dari sisi partnership dan operasional.

“Salah satu kemudahan yang nanti akan dirasakan oleh pengguna yaitu pencarian konten menjadi lebih mudah karena adanya peningkatan dari sisi User Interface (UI)” jelas Roy Debashis, COO Vision+.

“Selain itu, Vision+ 2.0 membawa konsep baru, memungkinkan pengguna untuk membuat lebih dari satu profil dalam satu akun. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap profil dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi dan tingkat usia masing-masing pengguna.” lanjut Roy Debashis.

Vision+ 2.0 tidak hanya memberikan peningkatan di sisi pengguna, tetapi juga di sisi partner dan tim operasional Vision+ sendiri. Dengan peningkatan kualitas layanan, fitur baru, dan pemenuhan berbagai kebutuhan partner, Vision+ 2.0 siap menjawab tantangan dalam dunia hiburan digital dan memastikan bahwa setiap pengguna merasakan pengalaman streaming terbaik.

