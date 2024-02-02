Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Golput di Pilpres 2024, Ivan Gunawan Pilih Nyoblos di Luar Negeri

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |19:05 WIB
Ogah Golput di Pilpres 2024, Ivan Gunawan Pilih Nyoblos di Luar Negeri
Ogah golput di Pilpres 2024, Ivan Gunawan pilih nyoblos di Paris. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku, akan berangkat ke Eropa dalam waktu dekat. Tak ingin absen memberikan suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dia memilih nyoblos di luar negeri. 

Alasan itu yang membuat mantan kekasih penyanyi Rossa ini mengurus Surat Pindah Memilih ke luar negeri. "Karena mau berangkat ke Eropa, aku enggak mau kehilangan suaraku untuk pemilihan kali ini," katanya lewat Instagram, pada 1 Februari 2024. 

Ivan Gunawan dalam unggahannya tersebut menambahkan, "Jadi nanti kami akan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis, pada 10 Februari 2024. Di luar negeri, (tanggal pencoblosannya) lebih cepat guys." 

Keputusan sang desainer tetap memberikan suaranya meski sedang tidak di Indonesia ramai diapresiasi warganet. "Contoh yang baik. Biarpun sedang liburan ke luar negeri tetap enggak golput," ujar akun @outfit.pageantry di kolom komentar. 

1 2
