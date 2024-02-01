Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Sambangi Polda Metro Jaya Usai Putranya Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:33 WIB
Tamara Tyasmara Sambangi Polda Metro Jaya Usai Putranya Meninggal Dunia
Tamara Tyasmara sambangi Polda Metro Jaya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Artis FTV Tamara Tyasmara menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). Tak sendiri, Tamara hadir bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin, sekitar pukul 15.00 WIB.

"Mohon waktu, ini masih dalam keadaan duka, kita mau konsul dulu," kata Sandy Arifin selaku kuasa hukum Tamara Tyasmara hari ini.

Sandy belum bersedia menyampaikan maksudnya datang ke Polda hari ini. Dia hanya meminta waktu untuk menemui pihak kepolisian terlebih dulu bersama kliennya.

"Tolong dimengerti dulu, ini masih dalam keadaan berduka," kata Sandy lagi.

Tamara Tyasmara dan Dante

Tamara Tyasmara sambangi Polda Metro Jaya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


Sementara itu, Tamara mengaku saat ini dalam keadaan sehat setelah mengalami duka mendalam atas kepergian anaknya, Dante, yang masih berusia 6 tahun. Namun, mantan istri DJ Angger Dimas itu masih tampak syok setelah kepergian putranya itu.

"Alhamdulillah sehat," ujar Tamara singkat.

Seperti diketahui, putra semata wayang Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas, Raden Andante Khalif Pramudityo, meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari 2024. Berdasarkan keterangan Tamara, bocah 6 tahun itu meninggal dunia di kolam renang.

(van)

Berita Terkait
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
