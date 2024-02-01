Tamara Tyasmara Sambangi Polda Metro Jaya Usai Putranya Meninggal Dunia

JAKARTA - Artis FTV Tamara Tyasmara menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). Tak sendiri, Tamara hadir bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin, sekitar pukul 15.00 WIB.

"Mohon waktu, ini masih dalam keadaan duka, kita mau konsul dulu," kata Sandy Arifin selaku kuasa hukum Tamara Tyasmara hari ini.

Sandy belum bersedia menyampaikan maksudnya datang ke Polda hari ini. Dia hanya meminta waktu untuk menemui pihak kepolisian terlebih dulu bersama kliennya.

"Tolong dimengerti dulu, ini masih dalam keadaan berduka," kata Sandy lagi.

Tamara Tyasmara sambangi Polda Metro Jaya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





Sementara itu, Tamara mengaku saat ini dalam keadaan sehat setelah mengalami duka mendalam atas kepergian anaknya, Dante, yang masih berusia 6 tahun. Namun, mantan istri DJ Angger Dimas itu masih tampak syok setelah kepergian putranya itu.

"Alhamdulillah sehat," ujar Tamara singkat.

Seperti diketahui, putra semata wayang Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas, Raden Andante Khalif Pramudityo, meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari 2024. Berdasarkan keterangan Tamara, bocah 6 tahun itu meninggal dunia di kolam renang.

(van)