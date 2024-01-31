Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Belum Berani Cek CCTV di Lokasi Meninggalnya Sang Putra

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:40 WIB
Tamara Tyasmara Belum Berani Cek CCTV di Lokasi Meninggalnya Sang Putra
Tamara Tyasmara belum cek CCTV lokasi meninggalnya sang putra (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Bintang FTV, Tamara Tyasmara tengah berduka. Pasalnya putra semata wayangnya, Raden Andante Khalif Pramudityo telah meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Berdasarkan keterangan Tamara, bocah 6 tahun itu meninggal dunia di kolam renang.

Saat itu, Tamara tidak bisa menemani sang putra karena ada syuting. Akan tetap almarhum Dante sapaan akrabnya, kukuh ingin berenang bersama temannya di kolam renang daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Kebetulan, salahnya itu aku enggak ada di situ. Aku lagi syuting. Aku tuh di jalan sudah dekat banget," ujar Tamara dalam tayangan Hotshot.

Tamara Tyasmara dan Dante

Tamara Tyasmara belum cek CCTV lokasi meninggalnya sang putra (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


Kendati begitu, mantan istri DJ Angger Dimas ini menitipkan Dante kepada orang kepercayaannya. Bahkan ia sempat berpesan bahwa Dante tidak diperbolehkan berenang sampai dirinya tiba di lokasi renang.

"Jadi aku bilang 'ya sudah deh, aku drop-in dulu deh. Tapi kamu jangan nyebur ya, sampai aku datang ya', aku gituin," jelas Tamara Tyasmara.

Oleh karena itu, Tamara mengaku tidak mengetahui kronologi jelasnya kematian sang putra.

Bahkan ia baru mengetahui kejadian tersebut usai dihubungi melalui sambungan telepon. Tepatnya saat Dante sedang dibawa ke rumah sakit.

Halaman:
1 2
