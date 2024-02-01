Cerita Syarla Marz Menangis Saat Pertama Kali Nyanyikan Lagu Kasar

JAKARTA - Syarla Marz merilis single terbarunya, Kasar, pada 7 Desember 2023. Penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut mengaku, pernah mengalami kisah serupa dengan lagunya tersebut.

“Waktu itu, label memberikan beberapa opsi lagu untuk aku pilih. Setelah didengarkan satu per satu, aku pilih Kasar karena relate sama kehidupan aku,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 1 Februari 2024.

Syarla mengaku, pernah mendapatkan perlakuan kasar dari mantan kekasihnya. “Aku pengin lagu ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Agar hubungan yang dijalani lebih baik,” tuturnya.

Pengalaman mendapat perlakuan kasar dari sang kekasih di masa lalu, diakui Syarla Marz, menimbulkan trauma dalam dirinya. Dia bahkan sampai meneteskan air mata saat pertama kali membawakan lagu Kasar secara off-air.

“Jadi seperti trauma, kenangan itu bakal naik lagi saat aku menyanyikan Kasar. Jadi sekarang, aku kalau menyanyikan lagu ini enggak mau terlalu banyak mikir. Takut traumanya datang lagi,” ungkapnya.

Lagu Kasar diciptakan oleh Trafis (Trakast, Yafi Aria, dan Seto Bramana) dengan Andrew Joscha Sinaga selaku produser. Berikut lirik lengkap lagu Kasar.