Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Syarla Marz Menangis Saat Pertama Kali Nyanyikan Lagu Kasar

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:29 WIB
Cerita Syarla Marz Menangis Saat Pertama Kali Nyanyikan Lagu <i>Kasar</i>
Syarla Marz menangis saat pertama kali menyanyikan lagu Kasar. (Foto: HITS Records)
A
A
A

JAKARTA - Syarla Marz merilis single terbarunya, Kasar, pada 7 Desember 2023. Penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut mengaku, pernah mengalami kisah serupa dengan lagunya tersebut. 

“Waktu itu, label memberikan beberapa opsi lagu untuk aku pilih. Setelah didengarkan satu per satu, aku pilih Kasar karena relate sama kehidupan aku,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 1 Februari 2024. 

Syarla mengaku, pernah mendapatkan perlakuan kasar dari mantan kekasihnya. “Aku pengin lagu ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Agar hubungan yang dijalani lebih baik,” tuturnya. 

Pengalaman mendapat perlakuan kasar dari sang kekasih di masa lalu, diakui Syarla Marz, menimbulkan trauma dalam dirinya. Dia bahkan sampai meneteskan air mata saat pertama kali membawakan lagu Kasar secara off-air

Syarla Marz menangis saat pertama kali nyanyikan lagu Kasar. (Foto: HITS Records)

“Jadi seperti trauma, kenangan itu bakal naik lagi saat aku menyanyikan Kasar. Jadi sekarang, aku kalau menyanyikan lagu ini enggak mau terlalu banyak mikir. Takut traumanya datang lagi,” ungkapnya. 

Lagu Kasar diciptakan oleh Trafis (Trakast, Yafi Aria, dan Seto Bramana) dengan Andrew Joscha Sinaga selaku produser. Berikut lirik lengkap lagu Kasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement