HOME CELEBRITY MUSIK

Syarla Marz Gelar Intimate Konser Sekaligus Dapat Kejutan Ultah dari Rekan Indonesian Idol

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:00 WIB
Syarla Marz Gelar Intimate Konser Sekaligus Dapat Kejutan Ultah dari Rekan Indonesian Idol
Syarla Marz gelar intimate konser sekaligus dapat kejutan ultah (Foto: Instagram/syarla.marz)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Syarla Marz, baru saja menggelar intimate konser di Kopi Bajawa Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Januari 2024 malam. Konser tersebut diketahui digelar dengan tema 'Syarla Marz Intimate Concert' sekitar pukul 20.10 WIB.

Dalam kesempatan itu, Syarla Marz tampak menyapa penggemar beratnya yang hadir untuk menyaksikan penampilannya. Tak berlama-lama, ia pun langsung membuka intimate konser lewat lagu I'm Officially Missing You yang dipopulerkan oleh Tamia yang rilis pada 2003.

Diketahui, lagi I'm Officially Missing You ini pernah dibawakan Syarla Marz saat mengikuti ajang Indonesian Idol season 12

"Setelah lagu pertama ini, saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang sudah datang, terimakasih banyak meluangkan waktu untuk datang ke Kopi Bajawa Kemang, dan terimakasih kepada Kopi Bajawa Kemang sudah menyediakan tempat kita bertemu disini," kata Syarla Marz di atas panggung Intimate Concert, semalam.

Syarla Marz (Selvianus)

Syarla Marz gelar intimate konser sekaligus dapat kejutan ultah (Foto: Selvianus/MPI)


Setelahnya, Syarla Marz pun membawakan lagu miliknya sendiri, yang baru saja rilis pada akhir 2023. Berjudul Kasar, lagu ini bercerita tentang kekerasan yang dialami seseorang dalam sebuah hubungan.

Mendengar Syarla membawakan lagu tersebut, para penggemar beratnya pun langsung ikut bernyanyi bersama. Tak lupa, mereka juga turut mengabadikan momen Syarla Marz di atas panggung melalui ponsel.

Konser pun dilanjutkan dengan Syarla yang bercerita soal proses dirinya menemukan karakter suara terbaiknya dalam single terbarunya tersebut. Sampai pada akhirnya, lagu tersebut semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Sebagai penyanyi, Syarla pun berharap agar single terbarunya dapat diterima oleh masyarakat. Khususnya untuk yang merasa related dengan kisah asmara bersama pasangannya.

"Single ini terhitung dua bulan dibantu juga oleh orang-orang sekitar yang menceritakan tentang hubungan toxic, mudah-mudahan related sama lagunya," jelas Syarla.

