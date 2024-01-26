Vidi Aldiano Bagikan Video Kesehariannya Usai Kemoterapi: Menggigil Semalaman dan Ngilu

JAKARTA - Vidi Aldiano saat ini masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Setelah selesai menjalani 10 kali radiasi, nyatanya suami Sheila Dara Aisha ini masih harus menjalani kemoterapi untuk mematikan sel kanker dalam tubuhnya.

Terbaru, melalui akun Instagramnya, Vidi tampak menceritakan kesehariannya lewat sebuah video. Bahkan ia mengungkapkan jika kondisi tubuhnya saat itu tengah ngilu, akibat kemoterapi yang dijalaninya sehari sebelumnya.

Bukan hanya ngilu, Vidi juga mengaku menggigil dan kesakitan saat tubuhnya terkena gesek.

"Hi everyone, gue Vidi and welcome to my online journal and today was such I think it's an okay day, karena semalam sebenarnya gue agak lumayan dapat side effect dari kemo yang gue lakukan hari sebelumnya," ungkap Vidi dalam videonya.

"Badan gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngilu-ngilu sebadan lagi gitu kalau kegesek sedikit sakit," sambungnya.

Vidi Aldiano bagikan video keseharian usai jalani kemoterapi (Foto: Instagram/vidialdiano)





Setelah bangun dari tidurnya, kondisi badannya yang sakit diakuinya masih belum juga membaik. Bahkan kondisinya sempat membuat Vidi ingin membatalkan jadwalnya kala itu.

"And then pagi ini tadi gue bangun dengan keadaan takikardi, kayak gue tiba-tiba heart rate tinggi di atas 110 pada saat gue lagi duduk gitu, agak lumayan stres karena kegiatannya sebenarnya agak lumayan banyak," beber Vidi.

"Tadi gue agak lumayan berpikir apakah gue bisa menyelesaikan kegiatan gue hari ini, apakah gue harus cancel, tapi i took my meds, gue tunggu sekitar 30 menit gue berangkat," sambungnya.

Akan tetapi, Vidi justru tetap nekat pergi bekerja dan melakukan syuting dua episode bersama Deddy Corbuzier. Namun, ia justru bersyukur lantaran pertemuannya dengan bintang tamu di podcast tersebut bisa membuat kondisinya perlahan membaik.

Setelahnya, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya untuk latihan koreografi selama 2 jam.

"Akhirnya gue memutuskan berangkat ke syuting Podhub dua episode, tapi sampai sana karena mungkin ketemu sama orang-orang yang luar biasa positif, terus kayak environment-nya luar biasa, om Deddy juga kayak giving like a great environment for me to work with, itu kayak getting better," jelas Vidi.