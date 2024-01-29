Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terinspirasi Buya Yahya, Thariq Halilintar Ingin Dirikan Sekolah Tahfidz Alquran

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |01:01 WIB
Thariq Halilintar ingin bangun sekolah tahfidz Alquran (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Muhammad Thariq Halilintar mengaku di usia 25 tahun ini, dirinya berkeinginan untuk mendirikan Sekolah Tahfidz Alquran. Ia terinspirasi dari sosok KH Buya Yahya, salah satu pendakwah yang terkenal di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Thariq Halilintar saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan Senin (29/1/2024). Sayangnya ditanya soal alasannya, ia enggan menjawab, karena terlalu banyak alasan berkeinginan mendirikan sekolah Tahfidz Alquran.

"Aku pengen bikin sekolah, sekolah Tahfidz karena aku terinspirasi sama Buya Yahya (alasannya kenapa-red) ada deh banyak ceritanya," ujar Thariq Halilintar.

Thariq mengatakan salah satu keinginan terbesar di usia 25 tahun yakni memperbaiki diri, serta mengejar cita-cita belum tercapai.

Thariq Halilintar sejauh ini telah cukup sukses, ketika memutuskan berkecimpung didunia hiburan. Kini mencoba peruntungan baru dengan terjun ke dunia politik.

"Pokoknya banyak yang ingin diperbaiki, banyak yang pengen dicapai juga dan jadi diri yang lebih baik lagi," jelas Thariq Halilintar.

"Belum sukses, kan sukses itu diakhir sekarang sih enggak tau, aku belum sukses tetapi mencoba menjadi pribadi yang lebih baik aja," tambahnya.

Kekasih Aaliyah Massaid ini mengatakan bahwa alasan dirinya tak membuat pesta atau perayaan kecil-kecilan, lantaran mengikuti pesan-pesan orangtuanya.

